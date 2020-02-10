Использовали запрещенное оружие: пять лет назад террористы "ДНР" обстреляли Краматорск

10 февраля 2015 года пророссийские террористы "ДНР" обстреляли город Краматорск из РСЗО "Смерч". Тогда боевиками были использованы запрещенные в мире кассетные боеприпасы.

Спустя пять лет после кровавого теракта OBOZREVATEL напоминает о жутком преступлении, которое унесло жизни семнадцати украинцев (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

Неразорвавшийся снаряд РСЗО "Смерч" ВП Донецк

Обстрел Краматорска

В 11:51, 10 февраля 2015 года, террористы нанесли по Краматорску ракетный удар. Крупнокалиберные снаряды были выпущены из ракетных систем залпового огня БМ-30 "Смерч". Спустя всего полчаса боевики ударили по городу вторым залпом.

Схема обстрела Краматорска 6264.com.ua

Часть ракет упала на краматорский аэродром, где находилась часть ВСУ. Еще 14 снарядов прилетели в жилые кварталы, несколько – прямо в центр города, на главную площадь Краматорска и во Дворец культуры. Всего было повреждено 41 здание.

Память жертв теракта

В 2018 году в Краматорске открыли мемориал в память о погибших в результате теракта. Позднее мемориал был перенесен из центра города на территорию военной части, чтобы уберечь его от вандалов.

Мемориал памяти жертвам обстрела Краматорска

Мемориал памяти жертвам обстрела Краматорска

В 2020 году дань памяти жертвам этого теракта отдают 10 февраля, возложив цветы у закладного камня в Сквере Героев. Общегородская минута молчания объявлена на 11:53. В 13:00 на территории военной части А2120 пройдут траурные мероприятия, о чем сообщили представители 81 отдельной аэромобильной бригады ВСУ.

Жертвы обстрела Краматорска

Вследствие обстрела погибло 17 человек. Из них семеро – военнослужащие Вооруженных Сил Украины:

Евгений Бушнин;

Владимир Глубоков;

Виктор Девяткин;

Владимир Довганюк;

Денис Жембровский;

Михаил Илляшук;

Сергей Хаустович;

Игорь Шевченко;

Сергей Шмерецкий.

Были ранены 64 человека, из них пятеро – дети.

Жертвы обстрела Краматорска 6264.com.ua

Жертвы обстрела Краматорска 6264.com.ua

Жертвы обстрела Краматорска 6264.com.ua

Жертвы обстрела Краматорска 6264.com.ua

Кассетные боеприпасы террористов

Хотя свидетельства применения пророссийскими терррористами различных видов запрещенного вооружения появлялись в сети неоднократно, обстрел Краматорска стал первым случаем столь явного и наглого их применения. Снаряды, выпущенные из РСЗО "Смерч" были снаряжены так называемыми "кассетными боеприпасами".

Схема кассетного снаряда БМ-30 "Смерч"

Кассетный боеприпас, также известный как "бомбовая кассета" – это контейнер, которые открывается в воздухе и разбрасывает большое количество разрывных суббоеприпасов или "мелкокалиберных бомб" (чаще всего осколочных) по обширной территории. В зависимости от модели, количество суббоеприпасов может составлять от нескольких десятков до нескольких сотен. В снарядах "Смерчей", выпущенных по Краматорску, каждая такая бомба была начинена осколками, предназначенными для поражения пехоты и легкой техники.

Осколочные элементы Facebook Министерство обороны Украины

Применение данного вида вооружения запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, принятой в 2008 году. Напомним, что Россия, один из крупнейших производителей подобного оружия, отказалась подписать документ.

Ранее OBOZREVATEL подробно рассказывал об одном из страшнейших терактов за время войны на Донбассе – обстреле террористами Мариуполя. Тогда жертвами стали почти тридцать мирных граждан Украины.

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