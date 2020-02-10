Использовали запрещенное оружие: пять лет назад террористы "ДНР" обстреляли Краматорск

10 февраля 2015 года пророссийские террористы "ДНР" обстреляли город Краматорск из РСЗО "Смерч". Тогда боевиками были использованы запрещенные в мире кассетные боеприпасы.
Спустя пять лет после кровавого теракта OBOZREVATEL напоминает о жутком преступлении, которое унесло жизни семнадцати украинцев (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).
Неразорвавшийся снаряд РСЗО "Смерч"
ВП Донецк
Обстрел Краматорска
В 11:51, 10 февраля 2015 года, террористы нанесли по Краматорску ракетный удар. Крупнокалиберные снаряды были выпущены из ракетных систем залпового огня БМ-30 "Смерч". Спустя всего полчаса боевики ударили по городу вторым залпом.
Схема обстрела Краматорска
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Часть ракет упала на краматорский аэродром, где находилась часть ВСУ. Еще 14 снарядов прилетели в жилые кварталы, несколько – прямо в центр города, на главную площадь Краматорска и во Дворец культуры. Всего было повреждено 41 здание.
Память жертв теракта
В 2018 году в Краматорске открыли мемориал в память о погибших в результате теракта. Позднее мемориал был перенесен из центра города на территорию военной части, чтобы уберечь его от вандалов.
Мемориал памяти жертвам обстрела Краматорска
Мемориал памяти жертвам обстрела Краматорска
В 2020 году дань памяти жертвам этого теракта отдают 10 февраля, возложив цветы у закладного камня в Сквере Героев. Общегородская минута молчания объявлена на 11:53. В 13:00 на территории военной части А2120 пройдут траурные мероприятия, о чем сообщили представители 81 отдельной аэромобильной бригады ВСУ.
Жертвы обстрела Краматорска
Вследствие обстрела погибло 17 человек. Из них семеро – военнослужащие Вооруженных Сил Украины:
Евгений Бушнин;
Владимир Глубоков;
Виктор Девяткин;
Владимир Довганюк;
Денис Жембровский;
Михаил Илляшук;
Сергей Хаустович;
Игорь Шевченко;
Сергей Шмерецкий.
Были ранены 64 человека, из них пятеро – дети.
Жертвы обстрела Краматорска
6264.com.ua
Жертвы обстрела Краматорска
6264.com.ua
Жертвы обстрела Краматорска
6264.com.ua
Жертвы обстрела Краматорска
6264.com.ua
Кассетные боеприпасы террористов
Хотя свидетельства применения пророссийскими терррористами различных видов запрещенного вооружения появлялись в сети неоднократно, обстрел Краматорска стал первым случаем столь явного и наглого их применения. Снаряды, выпущенные из РСЗО "Смерч" были снаряжены так называемыми "кассетными боеприпасами".
Схема кассетного снаряда БМ-30 "Смерч"
Кассетный боеприпас, также известный как "бомбовая кассета" – это контейнер, которые открывается в воздухе и разбрасывает большое количество разрывных суббоеприпасов или "мелкокалиберных бомб" (чаще всего осколочных) по обширной территории. В зависимости от модели, количество суббоеприпасов может составлять от нескольких десятков до нескольких сотен. В снарядах "Смерчей", выпущенных по Краматорску, каждая такая бомба была начинена осколками, предназначенными для поражения пехоты и легкой техники.
Осколочные элементы
Facebook Министерство обороны Украины
Применение данного вида вооружения запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, принятой в 2008 году. Напомним, что Россия, один из крупнейших производителей подобного оружия, отказалась подписать документ.
Ранее OBOZREVATEL подробно рассказывал об одном из страшнейших терактов за время войны на Донбассе – обстреле террористами Мариуполя. Тогда жертвами стали почти тридцать мирных граждан Украины.
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