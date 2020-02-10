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10 февраля • обновлено в 07:35
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Использовали запрещенное оружие: пять лет назад террористы "ДНР" обстреляли Краматорск

1.6т
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10 февраля 2015 года пророссийские террористы "ДНР" обстреляли город Краматорск из РСЗО "Смерч". Тогда боевиками были использованы запрещенные в мире кассетные боеприпасы.

Спустя пять лет после кровавого теракта OBOZREVATEL напоминает о жутком преступлении, которое унесло жизни семнадцати украинцев (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

Неразорвавшийся снаряд РСЗО "Смерч"

Неразорвавшийся снаряд РСЗО "Смерч"

ВП Донецк

Обстрел Краматорска

В 11:51, 10 февраля 2015 года, террористы нанесли по Краматорску ракетный удар. Крупнокалиберные снаряды были выпущены из ракетных систем залпового огня БМ-30 "Смерч". Спустя всего полчаса боевики ударили по городу вторым залпом.

Схема обстрела Краматорска

Схема обстрела Краматорска

6264.com.ua

Часть ракет упала на краматорский аэродром, где находилась часть ВСУ. Еще 14 снарядов прилетели в жилые кварталы, несколько – прямо в центр города, на главную площадь Краматорска и во Дворец культуры. Всего было повреждено 41 здание.

Память жертв теракта

В 2018 году в Краматорске открыли мемориал в память о погибших в результате теракта. Позднее мемориал был перенесен из центра города на территорию военной части, чтобы уберечь его от вандалов.

Мемориал памяти жертвам обстрела Краматорска

Мемориал памяти жертвам обстрела Краматорска

Мемориал памяти жертвам обстрела Краматорска

Мемориал памяти жертвам обстрела Краматорска

В 2020 году дань памяти жертвам этого теракта отдают 10 февраля, возложив цветы у закладного камня в Сквере Героев. Общегородская минута молчания объявлена на 11:53. В 13:00 на территории военной части А2120 пройдут траурные мероприятия, о чем сообщили представители 81 отдельной аэромобильной бригады ВСУ.

Жертвы обстрела Краматорска

Вследствие обстрела погибло 17 человек. Из них семеро – военнослужащие Вооруженных Сил Украины:

  • Евгений Бушнин;

  • Владимир Глубоков;

  • Виктор Девяткин;

  • Владимир Довганюк;

  • Денис Жембровский;

  • Михаил Илляшук;

  • Сергей Хаустович;

  • Игорь Шевченко;

  • Сергей Шмерецкий.

Были ранены 64 человека, из них пятеро – дети.

Жертвы обстрела Краматорска

Жертвы обстрела Краматорска

6264.com.ua

Жертвы обстрела Краматорска

Жертвы обстрела Краматорска

6264.com.ua

Жертвы обстрела Краматорска

Жертвы обстрела Краматорска

6264.com.ua

Жертвы обстрела Краматорска

Жертвы обстрела Краматорска

6264.com.ua

Кассетные боеприпасы террористов

Хотя свидетельства применения пророссийскими терррористами различных видов запрещенного вооружения появлялись в сети неоднократно, обстрел Краматорска стал первым случаем столь явного и наглого их применения. Снаряды, выпущенные из РСЗО "Смерч" были снаряжены так называемыми "кассетными боеприпасами".

Схема кассетного снаряда БМ-30 "Смерч"

Схема кассетного снаряда БМ-30 "Смерч"

Кассетный боеприпас, также известный как "бомбовая кассета" – это контейнер, которые открывается в воздухе и разбрасывает большое количество разрывных суббоеприпасов или "мелкокалиберных бомб" (чаще всего осколочных) по обширной территории. В зависимости от модели, количество суббоеприпасов может составлять от нескольких десятков до нескольких сотен. В снарядах "Смерчей", выпущенных по Краматорску, каждая такая бомба была начинена осколками, предназначенными для поражения пехоты и легкой техники.

Осколочные элементы

Осколочные элементы

Facebook Министерство обороны Украины

Применение данного вида вооружения запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, принятой в 2008 году. Напомним, что Россия, один из крупнейших производителей подобного оружия, отказалась подписать документ.

Ранее OBOZREVATEL подробно рассказывал об одном из страшнейших терактов за время войны на Донбассе – обстреле террористами Мариуполя. Тогда жертвами стали почти тридцать мирных граждан Украины.

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Автор
Игорь Никитин
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Wick John
Wick John
Почему не пишите как "доблестные" захисники самолетами бомбили Луганск?
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