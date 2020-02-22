Країна очікувала звільнень міністрів, та інших чиновників

за несвоєчасно проведену евакуацію українців із Вуханю.

за байдужість органів влади до проблем людей.

за повністю провалену комунікаційну компанію...

Натомість...

Отримали спіч типового представника партгоспноменклатури!! Який з награним ПАФОСОМ розповів про фейкові досягнення "радянської влади" і "заклейміл позором" українців, затаврувавши по ходу справи ефімерних "ворогів народу" та "іноземних шпійонів"!

СОРОМ, ШОК І ЖАХ від повного нерозуміння владою ПРИЧИН, що спровокували напругу і адекватного АНАЛІЗУ того, що насправді сталося в Нових Санжарах!

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