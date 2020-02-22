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22 февраля • обновлено в 16:47
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Павел Розенко
Павел Розенко
Экс-вице-премьер-министр Украины Все статьи автора

Країна очікувала звільнень, а отримала шок

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Країна очікувала звільнень міністрів, та інших чиновників

  • за несвоєчасно проведену евакуацію українців із Вуханю.

  • за байдужість органів влади до проблем людей.

  • за повністю провалену комунікаційну компанію...

Натомість...

Отримали спіч типового представника партгоспноменклатури!! Який з награним ПАФОСОМ розповів про фейкові досягнення "радянської влади" і "заклейміл позором" українців, затаврувавши по ходу справи ефімерних "ворогів народу" та "іноземних шпійонів"!

СОРОМ, ШОК І ЖАХ від повного нерозуміння владою ПРИЧИН, що спровокували напругу і адекватного АНАЛІЗУ того, що насправді сталося в Нових Санжарах!

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Автор
Павел Розенко Павел Розенко
Тема
Протесты в Новых Санжарах
Место
Украина
Тег
протест
Источник
Источник: Facebook Павла Розенка
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