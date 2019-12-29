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29 декабря • обновлено в 13:32
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Олег Сенцов
Олег Сенцов
Украинский кинорежиссер Все статьи автора

Країна мусить повертати своїх героїв, але не ціною паплюження цінностей, за які вони билися

1.6т
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Сьогодні, якщо нічого не зірветься, станеться обмін. Частина наших полонених повернеться додому.

Але тільки частина.

Не всі хлопці будуть звільнені навіть з ОРДЛО - хтось залишиться у руках бойовиків. Кримські татари та інші наші політв’язні і надалі будуть сидіти у російських в’язницях. Невинні.

За це Україна віддасть справжніх вбивць: російських найманців, харківських терористів та п’ятьох беркутовців. І справа не тільки в тому, що в нас майже не залишається цього "людського обмінного фонду" (дуже цинічний та практичний вираз) і для нового повернення своїх заручників, український уряд буде вимушений надалі торгувати інтересами країни з ворогом. А у тому, що цей крок лишає нас головного – справедливості.

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За цю справедливість ми стояли на Майдані, та змогли перемогти. За цю справедливість ми боремося і надалі, проти окупантів: хтось поклав свої голови, хтось сидить в окопі, хтось – у в’язниці.

Я дуже радий за цих хлопців та їх родини, які сьогодні мають зустрітися. Країна повинна повертати своїх героїв, але не ціною паплюження цінностей, за які ці герої билися. Бо вони не скажуть спасибі за те, що справа розстрілу людей на Майдані не була закінчена хоча б вироком винним. Що майже через шість років ми почали повертатися у ту точку, з якої все почалося. Що те, за що боролися українці, йде прахом

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Автор
Олег Сенцов Олег Сенцов
Темы
Евромайдан Обмен пленными
Теги
военнопленные обмен расследование Революция Достоинства Беркут
Источник
Источник: Facebook Олега Сенцова
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
"Что касается Донбасса - это важнейшие вопросы для Украины. Цель - сохранить жизни людей. Важно прекратить огонь и это только прееговоры. У нас есть Минские договоренности, они не работают. Мы должны подключить Великобританию, США... Мы не сможем избежать переговоров между Россией и Украиной, но мы не торгуем нашими людьми мы не торгуем и территориями", - заявил Зеленский. Если Крым и крымчане «выносятся за скобки» в любых перговорах, то торгуем и людьми и территориями и сувернитетом (особливий статус у Конституції). P.s. Да и переговорами это назвать сложно – выпоняются только уловия х-ла.
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Габриэлович Антон
Габриэлович Антон
Селяне, у вашего киношного Хения пугающе пустой взгляд. Мне думалось, его кремлевские сми представляют в таком неудачном ракурсе на картинках. Типа, как у вас солнцеликого боХа Пу любят преподносить. Ан нет, премированный спец по сносу советской монументалистики и в хуторских изданиях с такой же постной бессмысленной физиономией. Я скажу, хлопчик этот на многое способен по части дел, далеких от искусства.
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
"Бо вони не скажуть спасибі за те, що справа розстрілу людей на Майдані не була закінчена хоча б вироком винним." - і коли був би вирок винним? Всі ж розуміють що в СІЗО сиділи тільки дехто з виконавців злочину, а ті, хто організував, дав наказ вбивати - на свободі.
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