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Крушение Су-27 в Винницкой области: названа главная версия трагедии

35.6тЧитать материал на украинском

Единственной версией следствия по катастрофе истребителя СУ-27 16 октября во время международных учений "Чистое небо-2018" в Винницкой области - является нарушение правил полета или подготовки к нему.

Об этом OBOZREVATEL рассказал пресс-секретарь военной прокуратуры центрального региона Украины Андрей Киселев. По его словам, следствие сейчас ждет выводов экспертной комиссии.

"Единственная версия, которая есть у следствия - нарушение правил полета или подготовки к ним. Возможны и другие, но это будет известно после того, как мы будем иметь выводы экспертной комиссии Минобороны и авиационно-технической лаборатории, работающих на месте событий", - заявил Киселев.

По его словам, сейчас идет осмотр на месте падения самолета, и рано говорить о том, когда могут быть выводы экспертной группы.

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Крушение Су-27 в Винницкой области: названа главная версия трагедии

"Также изъята летная документация, документы на самолет, все, что документально сопровождает вылет этого самолета, сейчас это все проверяется", - добавил Киселев.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, с 8 по 19 октября на территории Хмельницкой и Винницкой областей проходят многонациональные военные учения Clear Sky 2018.

16 октября около 17 часов в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) при выполнении учебно-боевого полета упал самолет Су-27. Оба пилота погибли.

Одной из жертв ЧП оказался военный летчик I класса, полковник Иван Петренко, который принимал участие в совместных полетах украинских авиаторов и готовил летный состав.

По информации благотворительного фонда "Вернись живым" в Facebook, вторым пилотом оказался военнослужащий Нацгвардии США (US National Guard). Такую же информацию подтверждает пресс-служба Командование ВВС США в Европе и Африке. С украинской стороны официальных сообщений по этому поводу пока нет.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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К Илья
К Илья
А причина крушения одна-рукожопость победителей рЭволюции ХЫдности..Миномет Молот не даст соврать.
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Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
После распада СССР, на Украине осталось более 1000 боевых самолетов, все техника распродана, остатки которые остались десятилетиями не обслуживаются, часов налета у летчиком 0, Порошенко развалил армию и страну. Страна самая нищая в ЕС, и это страна которая считалась в лучшем положении из всех республик после развала СССР !
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Главная причина катастрофы то, что пиндосы ценой жизни своего пилота дали понять хохлозоидам то, что им давно пора распрощаться с советским наследием и начать покупать оружие у амеров. А то Путеннападет а летать не на чем и воевать не чем. И склады в Украине наверняка амерами уничтожены, что то их у вас слишком много развелось.
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