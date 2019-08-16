"Козлы!" В Одессе депутаты облсовета устроили побоище

В Одессе на внеочередной сессии областного совета, где выбирали нового председателя собрания, депутаты устроили жесткую драку.

Как сообщает "Думская", все началось с потасовки во время избрания того, кто заменит на должности Анатолия Урбанского, который идет в Верховную Раду (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сперва депутат и замглавы облгосадминистрации Виталий Свичинский обвинил коллег из фракций БПП и "Оппоблок" чуть ли не в сговоре, после чего призвал блокировать трибуну. Его поддержали депутаты из "Нашего края" и "Батьківщини".

Драка в Одесском облсовете Скриншот видео

Это положило начало потасовке, в результате которой у Урбанского сломали микрофон и отобрали карточку. Микрофон заменили, и председатель попытался возобновить сессию, однако его все время прерывали.

И новый этап очередной потасовки перерос уже в настоящую драку. На видео видно, что обстановка в сессионном зале довольно напряженная, постоянно звучат нецензурные викрики. В зал зашла полиция, и Урбанскому пришлось объявить перерыв. Кроме того, на заседании появились неизвестные личности, похожие на "титушек".

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре в Верховной Раде Украины произошла драка между народными депутатами Юрием Березой ("Народный фронт"), а также Нестором Шуфричем и Юрием Бойко ("Оппозиционный блок"). Конфликт произошел после того, как парламент проголосовал за законопроект №4511 о переименовании УПЦ МП.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!