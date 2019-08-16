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"Козлы!" В Одессе депутаты облсовета устроили побоище

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В Одессе на внеочередной сессии областного совета, где выбирали нового председателя собрания, депутаты устроили жесткую драку.

Как сообщает "Думская", все началось с потасовки во время избрания того, кто заменит на должности Анатолия Урбанского, который идет в Верховную Раду (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сперва депутат и замглавы облгосадминистрации Виталий Свичинский обвинил коллег из фракций БПП и "Оппоблок" чуть ли не в сговоре, после чего призвал блокировать трибуну. Его поддержали депутаты из "Нашего края" и "Батьківщини".

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Драка в Одесском облсовете

Драка в Одесском облсовете

Скриншот видео

Это положило начало потасовке, в результате которой у Урбанского сломали микрофон и отобрали карточку. Микрофон заменили, и председатель попытался возобновить сессию, однако его все время прерывали.

И новый этап очередной потасовки перерос уже в настоящую драку. На видео видно, что обстановка в сессионном зале довольно напряженная, постоянно звучат нецензурные викрики. В зал зашла полиция, и Урбанскому пришлось объявить перерыв. Кроме того, на заседании появились неизвестные личности, похожие на "титушек".

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре в Верховной Раде Украины произошла драка между народными депутатами Юрием Березой ("Народный фронт"), а также Нестором Шуфричем и Юрием Бойко ("Оппозиционный блок"). Конфликт произошел после того, как парламент проголосовал за законопроект №4511 о переименовании УПЦ МП.

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Место
Украина Одесса
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Героям слава!
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Макарский Александр
Макарский Александр
Давайте, нерабы кастрюлеголовые, больше биек, хороших и разных! Повеселите старших братьев
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Serov Oleg
Serov Oleg
гамадрилы,сэр....
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