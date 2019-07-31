Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Общество

"Кожа слезала и шипела": отец Гандзюк показал жуткие фото мучений дочери

1.4т Читать материал на украинском

Отец убитой активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк поделился новыми воспоминаниями о дне, когда на нее было совершено нападение.

Подробности рассказал он на странице в Facebook, показав жуткие фото дочери (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Что-то горячее потекло по голове, спине, руках. С подтеками под ноги упали остатки одежды, твои волосы. Ты стояла совершенно голая. Кожа на глазах чернела, слезала и шипела, как на сковородке. Плавилось крыло автомобиля. Ты обернулась и увидела глаза палача, его вызывающую улыбку. Затем он убежал. А дальше невыносимые муки, невероятная боль, реанимационная палата, многочисленные операции и невероятное желание выжить. А потом смерть", – написал он.

Новости
Убийство Гандзюк: в Херсоне зажгли фаеры и оставили мощный посыл

Екатерина Гандзюк с отцом

Екатерина Гандзюк с отцом

BBC

Виктор Гандзюк также напомнил, что следствие по делу об убийстве приостановлено и все заказчики и организаторы находятся на свободе.

"Уже год. Исполнители получили смешные сроки. Заказчики и организаторы на свободе. Следствие приостановлено. Такое государство. Предыдущий президент обещал мне, что виновные будут наказаны. Нынешний содействие в расследовании дела. Сколько нужно сменить президентов, генпрокуроров, руководителей СБУ, чтобы убийство моего ребенка наконец раскрыли? Что еще нужно сделать, чтобы заказчики убийства, чьи фамилии давно известны обществу, наконец получили хотя бы подозрения в совершенном преступлении? Сколько нужно убить наших детей, чтобы правоохранительная система начала наконец нас защищать?" – возмутился он.

Екатерина Гандзюк

Екатерина Гандзюк

Facebook Виктора Гандзюка

Екатерина Гандзюк

Екатерина Гандзюк

Facebook Виктора Гандзюка

Отметим, ранее журналисты "Слідство.інфо" показали видео-реконструкцию подготовки к преступлению, основанную на официальных показаниях осужденных.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Екатерина Гандзюк
Место
Украина
Теги
Гандзюк умерла Катя Гандзюк
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
14
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Поpoшенко Хуйло
Поpoшенко Хуйло
хааааааааа-хаааааааа
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Поpoшенко Хуйло
Поpoшенко Хуйло
____---------------------------8888888888 _________________88888888888888 ________________8888888888888888 ________________8888888888888888 ________________8888888888888888 ________________8888888888888888 _________________88888888888888 _________________========== _________________88888888888888 _________________88888888888888 _________________88888888888888 _________________88888888888888 _________________88888888888888 _________________88888888888888 _________________88888888888888 _________________88888888888888 _______888888____88888888888888____888888 _____8888888888__88888888888888__88888888888 ___8888888888888888888888888888888888888888888 _8888888888888888888888888888888888888888888888 888888888888888888888888888888888888888888888888 888888888888888888888888888888888888888888888888 888888888888888888888888888888888888888888888888 888888888888888888888888888888888888888888888888 _8888888888888888888888888888888888888888888888 __8888888888888888888888888888888888888888888 ___88888888888888888888__888888888888888888 _____88888888888888888_____88888888888888 ________88888888888__________88888888888 ___________888888_______________888888
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel