"Кожа слезала и шипела": отец Гандзюк показал жуткие фото мучений дочери

Отец убитой активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк поделился новыми воспоминаниями о дне, когда на нее было совершено нападение.

Подробности рассказал он на странице в Facebook, показав жуткие фото дочери (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Что-то горячее потекло по голове, спине, руках. С подтеками под ноги упали остатки одежды, твои волосы. Ты стояла совершенно голая. Кожа на глазах чернела, слезала и шипела, как на сковородке. Плавилось крыло автомобиля. Ты обернулась и увидела глаза палача, его вызывающую улыбку. Затем он убежал. А дальше невыносимые муки, невероятная боль, реанимационная палата, многочисленные операции и невероятное желание выжить. А потом смерть", – написал он.

Екатерина Гандзюк с отцом BBC

Виктор Гандзюк также напомнил, что следствие по делу об убийстве приостановлено и все заказчики и организаторы находятся на свободе.

"Уже год. Исполнители получили смешные сроки. Заказчики и организаторы на свободе. Следствие приостановлено. Такое государство. Предыдущий президент обещал мне, что виновные будут наказаны. Нынешний – содействие в расследовании дела. Сколько нужно сменить президентов, генпрокуроров, руководителей СБУ, чтобы убийство моего ребенка наконец раскрыли? Что еще нужно сделать, чтобы заказчики убийства, чьи фамилии давно известны обществу, наконец получили хотя бы подозрения в совершенном преступлении? Сколько нужно убить наших детей, чтобы правоохранительная система начала наконец нас защищать?" – возмутился он.

Екатерина Гандзюк Facebook Виктора Гандзюка

Екатерина Гандзюк Facebook Виктора Гандзюка

Отметим, ранее журналисты "Слідство.інфо" показали видео-реконструкцию подготовки к преступлению, основанную на официальных показаниях осужденных.

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил Гандзюк серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка.

Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября 2018 года скончалась в больнице из-за обрыва тромба.

Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.

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