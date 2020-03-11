"Козак" Гаврилюк признался, сколько зарабатывает в такси

Бывший народный депутат от "Народного фронта" "козак" Михаил Гаврилюк признался, что, работая таксистом в Киеве зарабатывает от 15 до 35 тысяч гривен в месяц.

Об этом он рассказал в интервью для программы "Підсумки тижня" на "5 канале". Гаврилюк рассказал, что график работы у него свободный, а за час может заработать до тысячи гривен (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Сегодня, например, за час заработал тысячу гривен. Понял, что мне хватит и больше у меня нет настроения сегодня работать. На этом закрываюсь и иду отдыхать. Если захочу еще тысячу заработать, то пойду часик-полтора поработаю", – рассказал он.

Михаил Гаврилюк Скриншот

Вместе с тем, Гаврилюк признался, что работая народным депутатом зарабатывал в первые месяцы всего 4 тысячи гривен. Под конец каденции – 28 тысяч гривен. В конвертах, по его словам, ничего не получал.

Также "козак" отметил, что все же надеется на другую работу.

"Работаю, потому что нужно жить за что-то. Надеюсь, что со временем буду иметь лучшую работу, возможно, директором, возможно, каким-то руководителем. Сейчас так", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевлянка Алла Железняк написала в Facebook, что заказав такси, увидела за рулем машины человека, очень похожего на Гаврилюка. В подтверждение своих слов женщина показала фото. Позже Гаврилюк признался, что действительно работает в Киеве таксистом.

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