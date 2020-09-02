Ковры и норковые шапки: вещи, которые в СССР доставали по блату

В Советском Союзе многие товары были дефицитными, так как их производили малыми партиями или привозили из-за границы. Поэтому, чтобы заполучить необходимую вещь, люди шли на крайние меры и покупали их у спекулянтов, искали в комиссионных магазинах или по блату, через знакомых.

После приобретения ценной вещи советский гражданин старался показать всем, что он имеет особый статус и положение в обществе. Так, уровень материальной обеспеченности определялся количеством ковров на стенах, телевизорами или машинами, а также хрустальными изделиями и норковыми шапками. OBOZREVATEL рассказывает подробнее об этих вещах, которые в СССР доставали по блату.

В СССР каждый второй мечтал о собственном автомобиле

Автомобиль

В СССР машина являлась даже большей ценностью, чем квартира. Ведь жилье можно было получить за длительный трудовой стаж, а вот на приобретение транспортного средства, были необходимы немалые деньги. Также советскому гражданину нужно было ждать получения специальной карточки, свидетельствующей о самостоятельной покупке авто.

При этом, несмотря на дефицит, высоко ценились в Союзе не все машины – самыми желанными были ВАЗ 2101, "Жигули" (2107 и 2109). Наибольшей роскошью считалась "Волга", а еще больший восторг вызывали автомобили вишневого цвета.

Телевизор был предметом роскоши в СССР

Цветной телевизор

В свое время цветной телевизор в СССР был особой роскошью в доме. Приобрев его самостоятельно или по блату, люди специально покупали под него и подставку или даже тумбочку. Хотя устройство показывало всего лишь три канала.

При этом богатые ячейки советского общества имели в пользовании по два телевизора – гостиной и на кухне. Управлять телевизором приходилось вручную, и для этого в СССР часто эксплуатировали детей.

За хрусталем в СССР тоже выстраивались очереди, но некоторым его удавалась достать по блату

Хрусталь

Каждый уважающий себя советский гражданин стилал обязательным иметь в доме набор (а чем больше, тем лучше) хрустальной посуды. Ее чаще хранили в серванте, чтобы при каждом удобном моменте была возможность похвастаться этим приобретением. Большой спрос в СССР был на хрусталь из Чехословакии, который тоже иногда доставался по блату.

Прикупив хрусталя, его начинали выставлять на стол при любом торжестве или праздновании. Так, цветы ставили в хрустальную вазу, фрукты или конфеты – в специальную хрустальную емкость, а салаты – в хрустальные салатники. Алкогольные напитки пили с хрустальных рюмок, которые особенно выражали степень богатства семьи.

С хрусталем был связан и еще один семейный "ритуал": чтобы такая посуда блестела, ее каждый месяц вынимали из серванта, чистили, мыли и ставили обратно. Помимо хвастовства, хрусталь также применяли как некую инвестицию, вкладывая в него средства, и обязательно дарили близким такие наборы.

Ковер в СССР был не только элементом интерьера

Ковер

Сегодня "бабушкин" ковер на стене говорит о старомодном дизайне и отсутствии вкуса. А в годы СССР люди считали, что чем больше ковров есть в доме, тем состоятельнее его жильцы.

Причем ковры в Союзе имели и более важное предназначение – ими утепляли холодные квартиры и делали некую звукоизоляцию. Также за кровром прятали изъяны стен и обоев. Лучшее качество было у товаров из Грузии, Армении, Туркменистана и Польши.

Норковая шапка в СССР считалась предметом роскоши

Норковая шапка

В СССР обладателей такого аксессуара считали успешными и богатыми людьми. Норковые шапки носили как мужчины, так и женщины, несмотря на то, что они были и не очень практичными – в них мерзли уши. Однако стоил норковый аксессуар недешево – около двух средних зарплат, и приобрести такую шапку мог далеко не каждый. Часто их воровали, причем снимали прямо с головы. Чтобы уберечь головные уборы, люди фиксировали их резинками.

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