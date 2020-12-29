5 декабря 2020 вышел фильм "Covid-2019: Выход из красной зоны", снятый мной в рамках проекта "7 фильмов Бно-Айрияна".

Эта работа стала первым полнометражным документальным фильмом об эпидемии коронавируса на постсоветском пространстве. За неполный месяц ее уже посмотрели более 300 тысяч украинцев.

Лента не о политике, и тем более не о политиках, она - о нашей стране, которая живет в эпидемии ковида уже почти год.

Мы побывали в семи регионах Украины и пообщались с более чем шестьюдесятью героями, среди которых были как обычные люди, так и известные бизнесмены и публичные лица.

И вот что нам удалось понять и увидеть во время съемок и работы над фильмом.

Разочарование медиков во власти

До сих пор вопрос защищенности медицинского персонала является открытым. Во-первых, мы стали свидетелями десятков примеров, когда медработники не имеют достаточного количества средств индивидуальной защиты. Во-вторых, несмотря не многочисленные заявления Правительства и Минздрава, вопросы страхования медиков не решены: мы не встретили ни одного врача, кто бы был застрахован на момент нашего разговора.

На чувство защищенности негативно влияет и постыдная практика невыплат компенсаций семьям врачей, погибших от COVID-19. В нашем фильме мы показали две истории о медиках - братьях Гайд, которые жили и работали в разных регионах Украины, но, к сожалению, с разницей в несколько недель умерли от коронавируса. В течение уже шести месяцев их родственники фактически борются с государством, чтобы получить обещанные компенсации. Таких примеров десятки. И это наш общий позор.

Кроме того, далеко не все медицинские работники получают обещанные правительством доплаты за лечение больных на ковид. За все время борьбы с вирусом медикам так и не предложили внятный механизм выплаты надбавок. Некоторые из них на момент съемок (а они происходили в начале октября) не получили обещанных средств.

Семья Олега Гайды, врача, погибшего от ковида, уже несколько месяцев судиться с государством, чтобы получить гарантированные 1,5 млн грн компенсации

Все это в комплексе подрывает доверие врачей и медицинского персонала к действиям власти и создает атмосферу тотальной незащищенности и неуверенности в завтрашнем дне. Сложно требовать от них полной самоотдачи, когда защита не гарантируется.

Ну и самое важное. Уже в ближайшие год-два мы станем свидетелями массового выезда медиков за границу, если не изменим политику в этой сфере. Наверное, впервые за последние десятилетия, страны Запада (прежде всего ЕС и США) открывают свои границы для иностранных медицинских работников и предлагают работу. Раньше устроиться там врачом с нашим дипломом было практически невозможно. Сегодня – уже все по-другому. И это - серьезный вызов не только для здравоохранения, но и безопасности граждан, и этим нужно немедленно заниматься на самом высоком уровне.

Продолжение медицинской реформы

Пообщавшись с врачами, которые задействованы на вторичном и третичном уровне медицинской помощи, руководителями соответствующих медучреждений, мы еще раз убедились в том, что большинство из них ждут продолжения реформы, которая сможет обеспечить достойные условия труда и позволит сделать систему более гибкой.

На самом деле большинство врачей считает реформу первичного уровня (семейной медицины) успешной. И очень ждут, что реформа пойдет дальше и наконец-то затронет и их учреждения.

Запрос на продолжение реформы сделал и сам вирус. Когда разделил людей на тех, кто живет в больших городах и имеет хоть какой-то шанс на быстрый тест, КТ легких и просто на получение места в палате с кислородом, и на тех, кто остался жить в провинции.

То, что там сейчас в провинции — это настоящая тихая гуманитарная катастрофа. Там не делают быстрые тесты, там нет КТ, кислорода и уже давно мало врачей.

И мы точно потеряли многих из-за того, что они просто живут в провинции. Это еще один повод задуматься о децентрализации и реформировании всей системы.

Реформу точно останавливать нельзя. Потому что, например, невозможно обеспечить поселки и маленькие городки всем необходимым. А вот создание развитой инфраструктуры в соответствующих госпитальных округах и опорных больницах, когда любой человек из села сможет получить качественную диагностику и лечение - ключевая задача государства уже сейчас.

Кислород на первичке

Ситуация с кислородом в украинских больницах наконец начала понемногу улучшаться, хотя по началу она была на грани катастрофы.

Александр Власенко, семейный врач из Краматорска, предлагает раздать кислородные концентраторы на первичку и разгрузить больницы

Но сегодня крайне важно обеспечить кислородными концентраторами семейных врачей, то есть первичное звено и разгрузить больницы. Это позволит предоставить кислород тем пациентам (в основном, пожилого возраста), которым отказывают в госпитализации, оставляя их с кислородной недостаточностью дома. Как правило, уже через несколько дней эти же пациенты, но уже в крайне тяжелом состоянии, попадают в больницы вторичного и третичного уровня помощи.

Захоронение умерших от коронавируса

Сегодня по всей стране тысячи граждан вынуждены хоронить своих умерших родственников в нечеловеческих условиях.

Минздрав еще в апреле этого года упростил правила захоронения таких умерших. Однако до сих пор в некоторых регионах тела умерших продолжают отправлять в крематории, хоронить в целлофановых мешках и цинковых гробах. Тем самым нарушаются духовные каноны, а семьи умерших не могут попрощаться со своими родственниками как подобает.

Я сам стал свидетелем этого, как прощались с моим товарищем Олегом Ременником, заслуженным врачом Украины, погибшего от ковида в прошлом месяце - без права открытия гроба и в цинковом ящике.

Этой постыдной практике и издевательствам над украинцами нужно положить конец.

Диалог власти и бизнеса

Съемки нашего фильма в Киеве пришлись как раз на момент введения карантина выходного дня. Мы поговорили с известными рестораторами, представителями шоу-бизнеса и руководителями развлекательных заведений.

И мы увидели абсолютное неприятие малым и средним бизнесом соответствующих управленческих решений органов власти. Главная причина - отсутствие диалога и четкого центра принятия решения, избирательность применения норм для различных групп бизнеса.

Скорая помощь Кривого Рога и децентрализация

Кривой Рог стал для нас настоящим шоком. То, что мы увидели на подстанциях скорой помощи в этом богатом промышленном городе, не могло не поразить. Подавленное моральное состояние медиков, которые вынуждены работать на старых разваливающихся автомобилях, отсутствие достаточного количества средств индивидуальной защиты, мизерные зарплаты, неуважение со стороны начальства – все это создает ощущение тотального апокалипсиса, когда попадаешь в стены скорой помощи в Кривом Роге.

Эта ситуация – яркий пример отсутствия диалога города и области, так как система экстренной медицины находится в областном подчинении, хотя в данном случае обслуживает горожан. В результате, в городе с восьмимиллиардным бюджетом и где работают десятки промышленных гигантов, - убитые скорые с отчаявшимися медиками.

Отчаявшиеся медики скорой помощи Кривого Рога - яркий пример отсутствия диалога города и области

Хороший и нужный кейс домашней работы, который требует повышенного внимания власти.

Рецепт выхода из красной зоны

И таких домашних заданий после вируса немало. Потому что эпидемия закончится. Вакцину уже нашли, в следующем году, дай Бог, она будет и у нас, население переболеет, создав коллективный иммунитет.

О врачах снова забудут. Как и об инфекционных больницах, кислороде и скорой помощи. Это все сотрется в памяти. И все станет историей. Даже наш фильм.

Но сотни врачей и тысячи украинцев для чего-то погибли. Их смерти не должны стать только статистикой.

Мы обязаны наконец начать меняться. Менять себя, страну, медицину. Сделать выводы и найти свой выход из красной зоны.

И главное здесь - люди. Мы увидели фантастических людей - тех, кто сейчас на передовой. Их тысячи: это врачи, санитарки, водители скорой помощи, волонтеры и даже предприниматели. Несмотря на все сложности они работают 24 на 7.

Это настоящие герои. Они улыбаются сквозь слезы, шутят, когда не до шуток, продолжают спасать, когда совсем нет сил.

А главное - они любят свою работу.

Это и есть рецепт выхода из красной зоны - стать ответственными и всем начать делать свою работу, честно и добросовестно.

Тогда появится кислород. Больницы снова оживут. Скорые будут ремонтироваться. Врачи будут получать доплаты. Все будут застрахованы. Родственники погибших медиков получат обещанные выплаты. Медреформа продолжится. Бизнес не будут закрывать, а если и будут – то с умом.

А люди – оденут маски.