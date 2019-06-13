"Котов больше, чем туристов!" Опубликованы фото пляжей Крыма

В оккупированном Россией Крыму срывается туристический сезон, практически нет отдыхающих на популярных курортах.
Об этом в Twitter сообщает пользователь RoksolanaToday&Крым25%, опубликовав фото пустующих пляжей с Ялты.
"Ялта. "Пляж возле Леванта по какой причине закрытый?" - спрашивают туристы. "А по такой! Лазят тут всякие!" – говорится в сообщении.
Еще опубликованы фото с пустых пляжей в населенных пунктах Мысовое и Щелкино.
"Что-то котов больше, чем туристов", "Это же нашествие крыс на полуострове", – писали в комментариях под постом.
Пляж в Ялте
Пляж в Ялте
Также сообщается, что в настоящее время на аннексированном полуострове в рабочем состоянии 30-35% рабочих веб-камер в сравнении с дооккупационным количеством.
Пляж в Ялте
Ялта
Пляж в Ялте
Пляж в Ялте
Пляж в Ялте
Пустые пляжи в Крыму
Пустые пляжи в Крыму
Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму местные жители разочаровались в политике России. С балконов исчезли флаги РФ, которые вывешивали ко Дню России.
Ранее в сети одним фото показали катастрофу в Крыму. На полуострове пересохло огромное озеро.
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