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/Общество

"Котов больше, чем туристов!" Опубликованы фото пляжей Крыма

2.6тЧитать материал на украинском

В оккупированном Россией Крыму срывается туристический сезон, практически нет отдыхающих на популярных курортах.

Об этом в Twitter сообщает пользователь RoksolanaToday&Крым25%, опубликовав фото пустующих пляжей с Ялты.

"Ялта. "Пляж возле Леванта по какой причине закрытый?" - спрашивают туристы. "А по такой! Лазят тут всякие!" – говорится в сообщении.

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Еще опубликованы фото с пустых пляжей в населенных пунктах Мысовое и Щелкино.

"Что-то котов больше, чем туристов", "Это же нашествие крыс на полуострове", – писали в комментариях под постом.

Пляж в Ялте

Пляж в Ялте

Twitter

Пляж в Ялте

Пляж в Ялте

Twitter

Также сообщается, что в настоящее время на аннексированном полуострове в рабочем состоянии 30-35% рабочих веб-камер в сравнении с дооккупационным количеством.

Пляж в Ялте

Пляж в Ялте

Twitter

Ялта

Ялта

Twitter

Пляж в Ялте

Пляж в Ялте

Twitter

Пляж в Ялте

Пляж в Ялте

Twitter

Пляж в Ялте

Пляж в Ялте

Twitter

Пустые пляжи в Крыму

Пустые пляжи в Крыму

Twitter

Пустые пляжи в Крыму

Пустые пляжи в Крыму

Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму местные жители разочаровались в политике России. С балконов исчезли флаги РФ, которые вывешивали ко Дню России.

Ранее в сети одним фото показали катастрофу в Крыму. На полуострове пересохло огромное озеро.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
УкраинаЯлта
Теги
отдых КрымНовости Крыма
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Комментарии
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леня зе
леня зе
да забыл.в Симферополе аэропорт назвали имени Айвазовского,надеюсь с куivoм согласавали.бу-га-га.
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1
0
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Когда уже попаболь пройдёт по Крыму
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3
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леня зе
леня зе
та вы,хоть сто раз скажите халва ,сладко во рту не станет.в этом году Крым "переработает" 7млн.туристов .
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2
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
леня зе, Хоть бы отфотошопили фото на рассвете в 4 утра
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Турчин Сергей
Турчин Сергей
леня зе, ага, 27
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