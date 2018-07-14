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"Думали, будет как в телевизоре?": в сети высмеяли заоблачные цены на курорте "ДНР"

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В сети показали меню и цены в столовой на единственном курорте террористов "ДНР" Седово.

Снимок на своей странице в Twitter разместил пользователь "Залишенець Донецький".

"Прислали в личку цены в Седово. Столовая. В Донецке дешевле", - отметил он.

Так, борщ стоит 70 руб. (около 29 грн), котлета "Киевская" - 90 руб. (38 грн), при этом котлета "Донбасская" дешевле на 10 рублей - 80 руб. (34 грн).

Стоимость пельменей "Домашних" - 100 руб. (42 грн), риса - 50 руб. (21 грн.), салата "Греческого" - 80 руб. (34 грн).

При этом пользователи сети подняли на смех такие цены.

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"А для членов профсоюза "вчерашних трактористов и шахтёров" дешевле", "Картошка отварная 29 грн", "Очень близкие цены с рашковыми вахто-северами", "Один в один как на Арбатке в кафешке", "Ну так думали, что будет как в телевизоре", - написали в комментариях.

скриншот

скриншот

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как выглядит единственный "курорт" "ЛДНР" Седово.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на Обозревателе.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Объект
Новости ДНР
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Воробей Андрей
Воробей Андрей
А вам не кажется, что если при таких ценах, заведение ещё не закрылось, то спрос есть, а значит у людей есть на это деньги?
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