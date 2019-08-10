Котел смерти: как украинские военные боролись за Иловайск

10 августа 2014 года можно считать отправной точкой борьбы за Иловайск. Именно тогда добровольческие батальоны "Азов", "Донбасс" и "Шахтерск" начали второй раз штурмовать город и заходить на оккупированную территорию.

OBOZREVATEL подготовил короткую хронологию страшных дней борьбы, когда украинские военные пошли наступлением на оккупантов.

10 августа состоялся второй штурм города. Добровольческие батальоны попытались взять Иловайск, но вражеские войска подбили БМП украинских военных. В этот день Украина потеряла 12 отважных сыновей.

18 августа украинские военные взяли под контроль большую часть города podrobnosti.ua

Через два дня наши армейцы попытались захватить город со стороны Шахтерска. В свою очередь враги начали коварный обстрел из жилых районов с применением тяжелой артиллерии.

18 августа украинские армейцы все же смогли взять под контроль большую часть города. Но 23-24 августа РФ ввела регулярные войска, а 28 украинские воины оказались в окружении.

Предложенный президентом России Владимиром Путиным гуманитарный коридор для вывода войск стал адским испытанием. 29 августа украинские военные, согласно поставленным условиям, выходили безоружными с Иловайска. Но обещанный "зеленый коридор" привел к расстрелу украинских добровольческих батальонов, которые хотели освободить города оккупированного Донбасса от пророссийских наемников. В этот день Украина потеряла наибольшее количество армейцев за все время боевых действий.

В боях за Иловайск погибло 366 украинских военных

Кровопролитные бои за Иловайск продолжались почти месяц. В истории они получили название Иловайский котел. По официальным данным во время боев за Иловайск погибли 366 украинских военных, пропавших без вести – 158, ранено – 429, пленные – 128. Среди них бойцы батальонов "Донбасс", "Днепр-1", батальоны МВД "Херсон", "Свитязь", "Миротворец", "Шахтерск", сводная рота 93-й и 17-й бригад ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выживший боец батальона "Миротворец" Николай Коваленко рассказал, как российские военные начали расстреливать украинских военных, выходивших 28 августа 2014 года из Иловайска, несмотря на заверения о предоставлении "зеленого коридора".

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