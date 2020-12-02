Геращенко рассказала, что медикам приходится работать в мокрых костюмах за копейки

В Украине из-за плохих условий труда в период пандемии коронавируса увольняются с работы медицинские работники.

Об одной из таких ситуаций рассказал бывший работник скорой помощи, сообщила нардеп от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко на своей странице в Facebook. По словам медика, на его прежней работе "костюмы мокрые, запасных нет, платят копейки".

"Голос в трубке был хриплый и простуженный. "Я уволился со скорой. Перемерз на сменах, костюмы мокрые, запасных нет, платят копейки. А тут вечером пришел едва живой, а они говорят, что формируют две ковидные бригады, и мы на тех же условиях, в тех же мокрых костюмах будем работать" – вчерашнее вечернее общение с одним замечательным светлым парнем не выходит из головы. Его история – это и есть состояние медицины сейчас", – написала нардеп.

По убеждению Геращенко, те, кто "играя, ввели карантин выходного дня, потом тихонько отменили карантин выходного дня, убивая бизнес и не спасая при этом медицину", должны понести за это политическую и уголовную ответственность.

Нардеп назвала виновных в нынешний состоянии отечественной медицины Facebook Iryna Gerashchenko

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