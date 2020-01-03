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4 января • обновлено в 00:38
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Костюм за 52 тысячи грн: в сети разобрали лыжный лук Зеленского

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В сети разобрали гардероб президента Украины Владимира Зеленского, которого засекли на новогодние праздники на горнолыжном курорте Буковель в Карпатах.

Соответствующий пост разместила журналистка Варвара Квитка, озвучив стоимость экипировки главы государства (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, Зеленский остановился на классическом варианте лыжного костюма немецкого бренда Bogner, который считается одной из самых успешных марок спортивной моды и лидером рынка. Он получил название "Dior лыжной моды".

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Костюм за 52 тысячи грн: в сети разобрали лыжный лук Зеленского

Скриншот

Глава государства надел черно-белую куртку стоимостью около $1480 или 36 186 гривень.

Костюм за 52 тысячи грн: в сети разобрали лыжный лук Зеленского

Скриншот

Утепленные брюки, похожие на те, которые выбрал президент, стоят, по данным Квитки, $649 или 15 868 гривень. В описании на сайте говорится, что они идеальны для "агрессивного катания". Костюм для катания (куртка и брюки) Bogner обойдется в около 52 000 гривен.

Костюм за 52 тысячи грн: в сети разобрали лыжный лук Зеленского

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось фото одного из отдыхающих в Буковеле с Зеленским. Как выяснилось, пользователь, который выставил снимок, не прочь также попозировать на Красной площади в Москве. Этот факт разозлил украинцев.

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Автор
Ирина Кулинич
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