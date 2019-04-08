"Кошмар с*паров": в сети показали яркое видео работы украинского спецназа

В сети появилось зрелищное видео с кадрами учений Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. На них бойцы отрабатывают сложнейшие боевые задания в условиях, близких к реальным.

Ролик опубликовали на официальной странице штаба Операции Объединенных сил (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

ССО ВСУ Скриншот видео

"Задачи, к выполнению которых готовятся воины ССО, имеют наивысшую степень сложности. Поэтому ежедневно идут тренировки на земле, в воздухе, на воде и под водой. И когда будет получена команда на выполнение боевой задачи, подразделение ССО не оставит врагу шанса", — говорится в подписи к видео.

Украинцы оставили под роликом комментарии со словами поддержки для защитников и восторгом от их слаженной работы.

"Кошмарики сепаров", "Благодарность! Почет! Желаем вам успехов!", "Силы специальных операций Объединенных сил всегда начеку", "Героям Слава!" — пишут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце марта на одном из полигонов в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе прошли тактические учения с боевой стрельбой. Тренировки с подразделениями, привлеченными к учениям, провел лично командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.

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