Бывший лидер Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили, который может получить высокую должность в Кабмине, ранее жестко высмеивался Владимиром Зеленским в "95 Квартале".

Осенью 2017 года, когда Саакашвили устроил скандальный прорыв через границу Украины из Польши, комики посвятили ему отдельный 20-минутный номер, в котором изобразили его "потрясающим коррупционером", популистом и мошенником.

Саакашвили и Зеленский

Зеленский тогда лично играл Саакашвили, представив его как "первого нерастаможенного человека Украины на польских номерах".

Также действующий президент в роли Саакашвили делал намеки о его якобы наркотической зависимости и высмеивал ошибки политика в разговорном украинском языке.

Предлагаем полностью посмотреть номер "95 Квартала" о Саакашвили:

Как писал OBOZREVATEL, на своей странице в Facebook Михаел Саакашвили подтвердил информацию и заявил, что у него уже была содержательная беседа с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Экс-президент Грузии подчеркнул, что поддерживал Зеленского еще со времен выборов.

Социальные сети буквально разрываются от новости о том, что Саакашвили может войти в состав украинского правительства. Многие пользователи отмечают, что бывшего главу Грузии уже пытались привлечь к реформированию страны, но эффекта не последовало.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!