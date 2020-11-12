К корпусу больницы, куда госпитализировали Зеленского и Ермака, приставили усиленную охрану

Таша Адамович Общество 16:47, 12.11.2020 Обновлено: 16:57, 12.11.2020

Корпус киевской больницы "Феофания", куда поступили на лечение от COVID-19 президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, охраняют сотрудники Управления государственной охраны Украины.

На территории медучреждения побывал журналист, видео опубликовано в Telegram-канале "Политика страны". Ни президента, ни главу ОПУ ему увидеть не удалось (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Журналист сообщил, что на входе в "Феофанию" дежурит сотрудник УГО, который выборочно расспрашивает посетителей о цели их визита, по территории больницы можно свободно ходить, охраны здесь нет.

А вот корпус, где находятся Зеленский и Ермак, охраняется сотрудниками Управления госохраны, заявил журналист. Он насчитал более 15 человек.

Когда он хотел сфотографировать центральный вход корпуса, к нему подошло трое сотрудников УГО, которые заявили, что съемка запрещена, поинтересовались, как журналист попал на территорию больницы, а после этого попросили ее покинуть.

Сотрудники госохраны находятся на территории "Феофании"
Telegram Политика страны

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала госпитализацию Зеленского и Ермака в столичную "Феофанию". Она заявила, что оба имеют легкие симптомы заболевания.

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