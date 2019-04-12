"Коровник": сеть ужаснули фото российского банка

В сети опубликовали фотографию отделения "Сбербанка" в одном из маленьких российских городов на Ямальском полуострове. Состояние здания настолько плохое, что оно частично покосилось.

Фотографии банковского отделения опубликовали в соцсетях, в том числе и в Facebook "РаиссяТудей". Отмечается, что в этой округе добывают газ, что могло бы делать его более благоустроенным и состоятельным.

"Россия не заканчивается нигде! А для сотрудников внутри предусмотрена теплая выгребная яма", – подписали фото в соцсети.

Сбербанк на Ямале "РаиссяТудей"

В комментариях к посту пользователи соцсети не стеснялись в иронических замечаниях.

"Ясен пень, не Дубай. Они б на Ямале все перемерзли", – написал один из комментаторов.

"Простой надежный банк для простых людей. В такой и вложить не стыдно!" – поддержал его второй.

"Впервые вижу, чтобы коровник назвали в честь банка", – написал Владимир Негрешный.

Как писал OBOZREVATEL, сеть ужаснули кадры из деревни в Псковской области (Россия), где семьи вынуждены жить на 450 рублей в месяц, а детей в школах кормит Красный Крест.

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