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13 марта • обновлено в 04:12
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Короновирусом нельзя заразиться от домашних животных – ученые

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Ученые окончательно исключили возможность того, что питомцы и домашний скот могут быть переносчиками вируса SARS-CoV-2

Как пишет TV5Monde со ссылкой на исследование Французского медико-санитарного агентства Anses, возможность заражения человека вирусом от домашних животных "маловероятно".

Сообщается, что подозрения появились после проверки собаки жителя Гонконга, у которого коронавирус подтвердился. Тест животного показал "слабо положительный" результат, однако симптомов заболевания не наблюдалось.

Короновирусом нельзя заразиться от домашних животных – ученые

Эксперты утверждают, что наличие инфекции в носовой и ротовой полостях собаки из Гонконга не говорит о том, что животное было инфицировано. По их мнению, инцидент можно расценить как "пассивное заражение".

Таким образом, ученые пришли к выводу, что передача инфекции от домашних животных к человеку, как и заражение от употребляемого в пищу мяса разводимых животных "маловероятны". В то же время ученые говорят о недостаточном изучении данного вопроса.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
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