В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 8 апреля зарегистрировано уже 5 случаев заболевания коронавирусом, один из них летальный.

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При этом на изоляции сейчас находится 118 человек, у 19 военнослужащих она заканчивается в ближайшие трое суток. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ на странице в Facebook.

Отмечается, что новый случай заболевания подтвержден у бойца Киевского гарнизона, который с 3 апреля находился на самоизоляции в связи с контактом с больным лицом.

У еще одного бойца ВСУ обнаружили коронавирус

Сейчас состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы. Люди, которые с ним контактировали, тоже находятся на самоизоляции.

"Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), не входящих в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами", – подчеркнули военные медики.

Командование Медицинских сил ВСУ также призвало граждан соблюдать правила карантина и личной гигиены.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Информация о заболевании коронавирусом военного ВСУ появилась еще в конце марта. Однако тогда Генштаб ее опроверг, назвав "русскими вбросом".

4 апреля в Вооруженных Силах Украины было зарегистрировано три случая заболевания COVID-19.

Эксперты утверждают, что коронавирус рискует ударить по оборонной промышленности Украины и поставить под угрозу армию.

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