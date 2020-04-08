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8 апреля • обновлено в 21:48
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Коронавирусом заразился еще один боец ВСУ: подробности

3.5т
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В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 8 апреля зарегистрировано уже 5 случаев заболевания коронавирусом, один из них летальный.

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При этом на изоляции сейчас находится 118 человек, у 19 военнослужащих она заканчивается в ближайшие трое суток. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ на странице в Facebook.

Отмечается, что новый случай заболевания подтвержден у бойца Киевского гарнизона, который с 3 апреля находился на самоизоляции в связи с контактом с больным лицом.

У еще одного бойца ВСУ обнаружили коронавирус

У еще одного бойца ВСУ обнаружили коронавирус

Сейчас состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы. Люди, которые с ним контактировали, тоже находятся на самоизоляции.

"Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), не входящих в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами", – подчеркнули военные медики.

Командование Медицинских сил ВСУ также призвало граждан соблюдать правила карантина и личной гигиены.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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hunt andres
hunt andres
Хорошие новости. Дончанам экономия опять же.
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Lola Lola
Lola Lola
Кажется, что этим злосчастным вирусом переболеют все. Может, не все будут с пневмонией валяться, но многие станут переносчиками. В армии эта болезнь будет распространяться быстрее всего - такое количество молодых мужчин на квадратный метр. Печальнее всего, что, считай, сами же и приложили руку к созданию этой заразы, если верить данной петиции https://petition.president.gov.ua/petition/91370.
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Fillipov Oleg
Fillipov Oleg
Так сколько киевлян находится на изоляции?
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