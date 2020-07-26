Коронавирусом заразились почти 65 тыс. украинцев: статистика Минздрава на 26 июля

Марина Лисничук Общество 08:59, 26.07.2020 Обновлено: 09:35, 26.07.2020

По состоянию на утро воскресенья, 26 июля, в Украине официально подтверждено 64 849 случаев коронавирусной инфекции. Из них 920 выявлено за минувшие сутки.

От COVID-19 в стране умерло 1605 человек (+15 за сутки), а 35 807 пациентов (+310) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО.

Лидерами по количеству новых выявленных случаев за последние сутки стала Львовская область – 130, Киев – 95 и Ивано-Франковщина – 88.

Антирейтинг областей Украины по коронавирусу
(covid19.rnbo.gov.ua)

Отметим, что уточный показатель заболеваемости коронавирусом снизился (за минувшие сутки было обнаружено 1106 случаев), но все так же остается на высоком уровне. Сейчас активными больными остаются 27 437 пациентов.

Напомним, что данные по заболеваемости COVID-19 с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма в статистике отсутствуют.

Карта распространения коронавируса в Украине
(covid19.rnbo.gov.ua)

Как сообщал OBOZREVATEL, вМинистерстве здравоохранения заявили, что пандемия коронавируса имеет несколько иной сценарий в Украине, чем в Европе.

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