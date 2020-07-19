Коронавирусом заразились почти 59 тыс. украинцев: статистика Минздрава на 19 июля

По состоянию на утро воскресенья, 19 июля, в Украине официально подтверждено 58 842 случая коронавирусной инфекции. Из них 731 выявлено за минувшие сутки.

От COVID-19 в стране умерло уже 1485 человек (+8 за сутки), а 30 879 пациентов (+355) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО, информацию озвучил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Больше всего заражений за последние сутки зафиксировали во Львовской области – 109, в Киеве – 87 и на Ивано-Франковщине – 79 случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 2299 случаев;

Волынская область – 3251 случай;

Днепропетровская область – 1207 случаев;

Донецкая область – 792 случая;

Житомирская область – 1593 случая;

Закарпатская область – 4354 случая;

Запорожская область – 669 случаев;

Ивано-Франковская область – 3464 случая;

Кировоградская область – 681 случай;

г. Киев – 6884 случая;

Киевская область – 3271 случай;

Львовская область – 8000 случаев;

Луганская область – 106 случаев;

Николаевская область – 513 случаев;

Одесская область – 2532 случая;

Полтавская область – 351 случай;

Ривненская область – 5082 случая;

Сумская область – 370 случаев;

Тернопольская область – 2430 случаев;

Харьковская область – 3014 случаев;

Херсонская область – 213 случаев;

Хмельницкая область – 980 случаев;

Черновицкая область – 5311 случаев;

Черкасская область – 833 случая;

Черниговская область – 642 случая.

Статистика по коронавирусу в Украине (covid19.rnbo.gov.ua)

Напомним, что данные по заболеваемости COVID-19 с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма в статистике отсутствуют.

Отметим, что суточный показатель заболеваемости коронавирусом в Украине снизился (за минувшие сутки было обнаружено 847 случаев), но все так же остается на высоком уровне.

Антирейтинг областей Украины по COVID-19 (covid19.rnbo.gov.ua)

В распоряжении OBOZREVATEL оказались данные по оперативной информации от Минздрава относительно COVID-19 и преодоления негативных последствий распространения этой болезни в Украине:

Как сообщал OBOZREVATEL: