Коронавирусом заразились почти 59 тыс. украинцев: статистика Минздрава на 19 июля
По состоянию на утро воскресенья, 19 июля, в Украине официально подтверждено 58 842 случая коронавирусной инфекции. Из них 731 выявлено за минувшие сутки.
От COVID-19 в стране умерло уже 1485 человек (+8 за сутки), а 30 879 пациентов (+355) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО, информацию озвучил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Больше всего заражений за последние сутки зафиксировали во Львовской области – 109, в Киеве – 87 и на Ивано-Франковщине – 79 случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 2299 случаев;
Волынская область – 3251 случай;
Днепропетровская область – 1207 случаев;
Донецкая область – 792 случая;
Житомирская область – 1593 случая;
Закарпатская область – 4354 случая;
Запорожская область – 669 случаев;
Ивано-Франковская область – 3464 случая;
Кировоградская область – 681 случай;
г. Киев – 6884 случая;
Киевская область – 3271 случай;
Львовская область – 8000 случаев;
Луганская область – 106 случаев;
Николаевская область – 513 случаев;
Одесская область – 2532 случая;
Полтавская область – 351 случай;
Ривненская область – 5082 случая;
Сумская область – 370 случаев;
Тернопольская область – 2430 случаев;
Харьковская область – 3014 случаев;
Херсонская область – 213 случаев;
Хмельницкая область – 980 случаев;
Черновицкая область – 5311 случаев;
Черкасская область – 833 случая;
Черниговская область – 642 случая.
Напомним, что данные по заболеваемости COVID-19 с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма в статистике отсутствуют.
Отметим, что суточный показатель заболеваемости коронавирусом в Украине снизился (за минувшие сутки было обнаружено 847 случаев), но все так же остается на высоком уровне.
В распоряжении OBOZREVATEL оказались данные по оперативной информации от Минздрава относительно COVID-19 и преодоления негативных последствий распространения этой болезни в Украине:
Как сообщал OBOZREVATEL:
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что рост заболеваемости коронавирусом стоит ожидать осенью, особенно в ноябре, и зимой в феврале.
По его словам, Украина перейдет на новую систему карантина, которая предусматривает введение ограничений в различных регионах страны в зависимости от уровня заболеваемости коронавирусом на той или иной территории.