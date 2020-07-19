По состоянию на утро воскресенья, 19 июля, в Украине официально подтверждено 58 842 случая коронавирусной инфекции. Из них 731 выявлено за минувшие сутки.

От COVID-19 в стране умерло уже 1485 человек (+8 за сутки), а 30 879 пациентов (+355) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО.

Больше всего заражений за последние сутки зафиксировали во Львовской области – 109, в Киеве – 87 и на Ивано-Франковщине – 79 случаев.

Напомним, что данные по заболеваемости COVID-19 с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма в статистике отсутствуют.

Отметим, что суточный показатель заболеваемости коронавирусом в Украине снизился (за минувшие сутки было обнаружено 847 случаев), но все так же остается на высоком уровне.

При этом Всемирная организация здравоохранения забила тревогу из-за стремительного распространения COVID-19, указав на очередной суточный рекорд по COVID-19 – почти 260 тысяч зараженных по состоянию на 19 июля.

Статистика по коронавирусу в Украине (covid19.rnbo.gov.ua)

Антирейтинг областей Украины по COVID-19 (covid19.rnbo.gov.ua)

В распоряжении OBOZREVATEL оказались данные по оперативной информации от Минздрава относительно COVID-19 и преодоления негативных последствий распространения этой болезни в Украине:

Коронавирусом заразились почти 59 тыс. украинцев: статистика Минздрава на 19 июля

Коронавирусом заразились почти 59 тыс. украинцев: статистика Минздрава на 19 июля

Коронавирусом заразились почти 59 тыс. украинцев: статистика Минздрава на 19 июля

Коронавирусом заразились почти 59 тыс. украинцев: статистика Минздрава на 19 июля

Коронавирусом заразились почти 59 тыс. украинцев: статистика Минздрава на 19 июля

Коронавирусом заразились почти 59 тыс. украинцев: статистика Минздрава на 19 июля

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