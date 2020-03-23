Главная Новости
23 марта • обновлено в 10:31
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Коронавирусом заболели 73 украинца: Минздрав озвучил свежие данные

1.8т
Читать материал на украинском

Министерство здравоохранения Украины обнародовало свежие данные о ситуации с коронавирусом в Украине – заболели 73 человека.

По состоянию на 10:00 23 марта ситуация не изменилась, о новых случаях пока неизвестно. Об этом сообщается на странице Минздрава в Facebook.

"В Украине 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 26 новых случаев", – сказано в сообщении.

Коронавирусом заболели 73 украинца: Минздрав озвучил свежие данные

Вести

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:

  • Черновицкая область – 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровел)

  • Житомирская область – 2 случая (1 летальный)

  • Киевская область – 5 случаев

  • Донецкая область – 1 случай

  • Днепропетровская область – 2 случая

  • Ивано-Франковская область – 5 случаев (1 летальный)

  • Львовская область – 2 случая

  • Тернопольская область – 1 случай

  • Черкасская область – 1 случай

  • г. Киев – 29 случаев

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

Отмечается, что по состоянию на утро 23 марта 2020 года в Центр поступило 114 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 645 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил, что 22 пациента в Украине находятся в тяжелом состоянии.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
64
43
Смешно
0
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги