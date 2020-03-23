Коронавирусом заболели 73 украинца: Минздрав озвучил свежие данные

Министерство здравоохранения Украины обнародовало свежие данные о ситуации с коронавирусом в Украине – заболели 73 человека.
По состоянию на 10:00 23 марта ситуация не изменилась, о новых случаях пока неизвестно. Об этом сообщается на странице Минздрава в Facebook.
"В Украине 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 26 новых случаев", – сказано в сообщении.
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Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:
Черновицкая область – 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровел)
Житомирская область – 2 случая (1 летальный)
Киевская область – 5 случаев
Донецкая область – 1 случай
Днепропетровская область – 2 случая
Ивано-Франковская область – 5 случаев (1 летальный)
Львовская область – 2 случая
Тернопольская область – 1 случай
Черкасская область – 1 случай
г. Киев – 29 случаев
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
Отмечается, что по состоянию на утро 23 марта 2020 года в Центр поступило 114 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 645 сообщений о подозрении на COVID-19.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил, что 22 пациента в Украине находятся в тяжелом состоянии.
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