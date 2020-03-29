Коронавирусом заболеет миллион человек, умрет 100 тысяч: Илларионов дал прогноз

При сохранении нынешней динамики распространения коронавируса, число заболевших в мире превысит 1 миллион человек.

Об этом на своей странице Живого Журнала написал российский экономист Андрей Илларионов. По его словам, при таких раскладах число погибших в мире превысит 100 тысяч человек.

"По состоянию на 28 марта пандемия охватила 205 стран и территорий мира, число заболевших – 670 тыс чел. Хотя еще неделю назад составляло вдвое меньше – 307 тыс.чел.. В последние три дня число заболевших увеличивалось в среднем на 72 тысячи в день. Число умерших в мире на 28 марта превысило 30 тысяч, и в последние три дня увеличивалось вдвое – до 3,5 тысяч. Исходя из этого, до 2 апреля вирусом заболеет 1 миллион человек, а смертность превысит 100 тысяч человек к 7-8 апреля. Летальность от коронавирусной инфекции в мире почти в 50 раз превышает летальность от обычного гриппа", – спрогнозировал Илларионов.

Коронавирус

По его словам, судя по статистике, лидером по числу заболевших стали США – свыше 125 тыс.чел. заболевших. Наибольшее число погибших в Италии – свыше 10 тыс.чел. При этом практически перестала расти заболеваемость коронавирусной инфекцией в Китае.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению врача-инфекциониста Владимира Курпиты, в следующие три месяца коронавирусом переболеет до 5% мирового населения, потом пандемия несколько ослабнет и снова вернется осенью.

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