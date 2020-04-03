Коронавирусом в Запорожье заболел 8-летний ребенок

В Запорожье коронавирусом COVID-19 заразилась восьмилетняя девочка, которая является дочерью инфицированного жителя.
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Как сообщается в телеграм-канале "COVID-19" Запорожского горсовета, она стала тринадцатым лабораторно подтвержденным случаем в городе.
Пациентка является дочерью жителя Запорожья, у которого ранее был обнаружен COVID-19.
Всего в Запорожской области выявлено 22 случая заражения коронавирусом.
Карта распространения коронавируса в Украине
СНБО
Как сообщал OBOZREVATEL, у председателя Запорожского областного совета Григория Самардака лабораторно подтвердился коронавирус. Чиновник находится дома под наблюдением семейного врача.
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