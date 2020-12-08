Коронавирусом в Украине заразились почти 11 тысяч за сутки: статистика Минздрава на 8 декабря
По состоянию на утро вторника, 8 декабря, в Украине официально подтверждены 832 758 случаев коронавирусной инфекции. Из них 10 811 – обнаружены за прошедшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли уже 13 928 человек (+195 за сутки), а 436 564 пациента (+12 860 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1475), Одесской (1043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях.
Проведено тестирований в сутки – 55070 (в частности методом ПЦР – 30718, методом ИФА – 24352).Количество заболеваний в регионах:
г. Киев – 82810 случаев;
Винницкая область – 18824 случаи;
Волынская область – 26475 случаев;
Днепропетровская область – 45752 случаи;
Донецкая область – 26235 случаев;
Житомирская область – 32354 случаи;
Закарпатская область – 24886 случаев;
Запорожская область – 37885 случаев;
Ивано-Франковская область – 39541 случай;
Киевская область – 44554 случаи;
Кировоградская область – 6418 случаев;
Луганская область – 7141 случай;
Львовская область – 50787 случаев;
Николаевская область – 21798 случаев;
Одесская область – 52853 случаи;
Полтавская область – 26571 случай;
Ривненская область – 34088 случаев;
Сумская область – 33904 случаи;
Тернопольская область – 29977 случаев;
Харьковская область – 59739 случаев;
Херсонская область – 12493 случаи;
Хмельницкая область – 32539 случаев;
Черкасская область – 27913 случаев;
Черновицкая область – 35622 случаи;
Черниговская область – 21599 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, для того, чтобы узнать настоящее количество инфицированных коронавирусом в Украине, официальную статистику нужно умножить на пять. Такое мнение выразил главный врач диагностического медицинского центра Львова Тарас Жиравецкий.