Коронавирусом в Украине заразились почти 11 тысяч за сутки: статистика Минздрава на 8 декабря

По состоянию на утро вторника, 8 декабря, в Украине официально подтверждены 832 758 случаев коронавирусной инфекции. Из них 10 811 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 13 928 человек (+195 за сутки), а 436 564 пациента (+12 860 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1475), Одесской (1043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях.

Проведено тестирований в сутки – 55070 (в частности методом ПЦР – 30718, методом ИФА – 24352).

г. Киев – 82810 случаев;

Винницкая область – 18824 случаи;

Волынская область – 26475 случаев;

Днепропетровская область – 45752 случаи;

Донецкая область – 26235 случаев;

Житомирская область – 32354 случаи;

Закарпатская область – 24886 случаев;

Запорожская область – 37885 случаев;

Ивано-Франковская область – 39541 случай;

Киевская область – 44554 случаи;

Кировоградская область – 6418 случаев;

Луганская область – 7141 случай;

Львовская область – 50787 случаев;

Николаевская область – 21798 случаев;

Одесская область – 52853 случаи;

Полтавская область – 26571 случай;

Ривненская область – 34088 случаев;

Сумская область – 33904 случаи;

Тернопольская область – 29977 случаев;

Харьковская область – 59739 случаев;

Херсонская область – 12493 случаи;

Хмельницкая область – 32539 случаев;

Черкасская область – 27913 случаев;

Черновицкая область – 35622 случаи;

Черниговская область – 21599 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, для того, чтобы узнать настоящее количество инфицированных коронавирусом в Украине, официальную статистику нужно умножить на пять. Такое мнение выразил главный врач диагностического медицинского центра Львова Тарас Жиравецкий.