Коронавирусом в Украине заразились еще более 10 тысяч человек: статистика на 23 ноября
В Украине на утро понедельника, 23 ноября, подтверждены 635 689 случаев заражения коронавирусом. Из них 10 945 были обнаружены за предыдущие сутки.
COVID-19 унес жизни уже 11 075 человек (+124), при этом 291 060 украинцев (+4143)смогли выздороветь. Обновленные данные о распространении инфекции в стране предоставили глава Минздрава Максим Степанов в Facebook и сайт СНБО.
По словам министра, за минувшие сутки заболели еще 491 ребенок и 447 медработников. Наибольшее же количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев – 1212, Днепропетровской области – 1093, Киевской – 870, Житомирской – 812 и Запорожской – 642.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
г. Киев – 60 218 случаев;
Винницкая область – 15 476 случаев;
Волынская область – 21 864 случая;
Днепропетровская область – 29 654 случая;
Донецкая область – 20 262 случая;
Житомирская область – 26 966 случаев;
Закарпатская область – 21 538 случаев;
Запорожская область – 24 442 случая;
Ивано-Франковская область – 32 296 случаев;
Киевская область – 31 212 случаев;
Кировоградская область – 4358 случаев;
Луганская область – 5679 случаев;
Львовская область – 41 279 случаев;
Николаевская область – 15 320 случаев;
Одесская область – 37 901 случай;
Полтавская область – 18 557 случаев;
Ровенская область – 28 194 случая;
Сумская область – 23 167 случаев;
Тернопольская область – 25 813 случаев;
Харьковская область – 51 637 случаев;
Херсонская область – 8704 случая;
Хмельницкая область – 26 430 случаев;
Черкасская область – 18 292 случая;
Черновицкая область – 31 369 случаев;
Черниговская область – 15 061 случай.
Отметим, что в статистике от Минздрава и сайта СНБО отсутствуют данные по заболеваемости коронавирусом населения временно оккупированных территорий Донбасса, а также аннексированного Крыма.
Глава Минздрава добавил, что в больницы за прошедшие сутки были госпитализированы еще 1165 человек из коронавирусом. Лабораториями проведено 28 374 тестирования на выявление COVID-19, в частности методом ПЦР – 25 253, методом ИФА – 3121. Тогда как с начала пандемии в стране осуществлено 4 243 600 ПЦР-тестирований.
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 ноября, Украина оказалась на 10 месте в мире по скорости распространения коронавируса.
Доктор медицинских наук Марина Маменко заявила, что Украина вскоре придет к необходимости тотального локдауна вместо карантина выходного дня. По ее мнению, в первую очередь нужно будет ограничить курсирование общественного транспорта.
Министр здравоохранения Максим Степанов убеждает, что локдаун введут, если ежедневный уровень заболеваемости COVID-19 достигнет 20 тыс. человек, а заполняемость коек, учитывая с теми, что будут в мобильных госпиталях, составит 100%.
Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль провел два совещания, на которых обсуждался так называемый план Б – введение полного локдауну в Украине, если карантин выходного дня не даст результатов.