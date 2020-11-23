Коронавирусом в Украине заразились еще более 10 тысяч человек: статистика на 23 ноября

Марина Лисничук Общество 08:30, 23.11.2020 Обновлено: 08:42, 23.11.2020

В Украине на утро понедельника, 23 ноября, подтверждены 635 689 случаев заражения коронавирусом. Из них 10 945 были обнаружены за предыдущие сутки.

COVID-19 унес жизни уже 11 075 человек (+124), при этом 291 060 украинцев (+4143)смогли выздороветь. Обновленные данные о распространении инфекции в стране предоставили глава Минздрава Максим Степанов в Facebook и сайт СНБО.

По словам министра, за минувшие сутки заболели еще 491 ребенок и 447 медработников. Наибольшее же количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев – 1212, Днепропетровской области – 1093, Киевской – 870, Житомирской – 812 и Запорожской – 642.

На коронавирус заболели еще 10 945 украинцев
Facebook Максима Степанова

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

  • г. Киев – 60 218 случаев;

  • Винницкая область – 15 476 случаев;

  • Волынская область – 21 864 случая;

  • Днепропетровская область – 29 654 случая;

  • Донецкая область – 20 262 случая;

  • Житомирская область – 26 966 случаев;

  • Закарпатская область – 21 538 случаев;

  • Запорожская область – 24 442 случая;

  • Ивано-Франковская область – 32 296 случаев;

  • Киевская область – 31 212 случаев;

  • Кировоградская область – 4358 случаев;

  • Луганская область – 5679 случаев;

  • Львовская область – 41 279 случаев;

  • Николаевская область – 15 320 случаев;

  • Одесская область – 37 901 случай;

  • Полтавская область – 18 557 случаев;

  • Ровенская область – 28 194 случая;

  • Сумская область – 23 167 случаев;

  • Тернопольская область – 25 813 случаев;

  • Харьковская область – 51 637 случаев;

  • Херсонская область – 8704 случая;

  • Хмельницкая область – 26 430 случаев;

  • Черкасская область – 18 292 случая;

  • Черновицкая область – 31 369 случаев;

  • Черниговская область – 15 061 случай.

Отметим, что в статистике от Минздрава и сайта СНБО отсутствуют данные по заболеваемости коронавирусом населения временно оккупированных территорий Донбасса, а также аннексированного Крыма.

Глава Минздрава добавил, что в больницы за прошедшие сутки были госпитализированы еще 1165 человек из коронавирусом. Лабораториями проведено 28 374 тестирования на выявление COVID-19, в частности методом ПЦР – 25 253, методом ИФА – 3121. Тогда как с начала пандемии в стране осуществлено 4 243 600 ПЦР-тестирований.

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