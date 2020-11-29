Коронавирусом в Украине заразились еще почти 13 тысяч человек: статистика по областям на 29 ноября

В Украине на утро воскресенья, 29 ноября, подтверждено 722 679 случаев коронавируса. Из них за минувшие сутки были обнаружены 12 978.

Инфекция унесла жизни уже 12 213 человек (+120), при этом 339 378 украинцев (+4243) смогли побороть ее. Статистикой в Facebook поделился министр здравоохранения Максим Степанов, обновил данные и сайт СНБО.

Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано в г. Киев – 1740, Одесской области – 1280, Днепропетровской – 1164, Запорожской – 854 и Киевской – 782.

Количество заражений коронавируса в регионах возросла:

г. Киев – 69 018 случаев;

Винницкая область – 17 272 случая;

Волынская область – 23 905 случаев;

Днепропетровская область – 37 651 случай;

Донецкая область – 22 602 случая;

Житомирская область – 29 590 случаев;

Закарпатская область – 23 065 случаев;

Запорожская область – 30 150 случаев;

Ивано-Франковская область – 35 930 случаев;

Киевская область – 36 996 случаев;

Кировоградская область – 5085 случаев;

Луганская область – 6239 случаев;

Львовская область – 45 636 случаев;

Николаевская область – 18 173 случая;

Одесская область – 44 131 случай;

Полтавская область – 21 779 случаев;

Ривненская область – 30 807 случаев;

Сумская область – 28 185 случаев;

Тернопольская область – 27 662 случая;

Харьковская область – 55 221 случай;

Херсонская область – 10 009 случаев;

Хмельницкая область – 29 419 случаев;

Черкасская область – 22 529 случаев;

Черновицкая область – 33 512 случаев;

Черниговская область – 18 113 случаев.

Напомним, что в официальной статистике отсутствуют данные относительно заражений коронавирусом среди населения временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

Степанов подчеркнул, что за прошедшие сутки коронавирус обнаружили еще у 599 детей и 408 медработников. В больницы с таким диагнозом попал 1561 пациент.

Кроме этого, лаборатории осуществили 49 180 тестирований – 39 233 методом ПЦР и 9947 методом ИФА. Тогда как за все время пандемии в Украине – 4 502 482 ПЦР-тестирования.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Присылайте свои истории о ситуации с лечением COVID-19 в вашем населенном пункте с фото и видео на info@obozrevatel.com