Коронавирусом в Украине заразились еще почти 13 тысяч человек: статистика по областям на 29 ноября
Наибольшее количество заражений зафиксировано в столице
За прошедшие сутки заболели 599 детей и 408 медработников
В больницы попал еще 1561 пациент с коронавирусной инфекцией
В Украине на утро воскресенья, 29 ноября, подтверждено 722 679 случаев коронавируса. Из них за минувшие сутки были обнаружены 12 978.
Инфекция унесла жизни уже 12 213 человек (+120), при этом 339 378 украинцев (+4243) смогли побороть ее. Статистикой в Facebook поделился министр здравоохранения Максим Степанов, обновил данные и сайт СНБО.
Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано в г. Киев – 1740, Одесской области – 1280, Днепропетровской – 1164, Запорожской – 854 и Киевской – 782.
Количество заражений коронавируса в регионах возросла:
г. Киев – 69 018 случаев;
Винницкая область – 17 272 случая;
Волынская область – 23 905 случаев;
Днепропетровская область – 37 651 случай;
Донецкая область – 22 602 случая;
Житомирская область – 29 590 случаев;
Закарпатская область – 23 065 случаев;
Запорожская область – 30 150 случаев;
Ивано-Франковская область – 35 930 случаев;
Киевская область – 36 996 случаев;
Кировоградская область – 5085 случаев;
Луганская область – 6239 случаев;
Львовская область – 45 636 случаев;
Николаевская область – 18 173 случая;
Одесская область – 44 131 случай;
Полтавская область – 21 779 случаев;
Ривненская область – 30 807 случаев;
Сумская область – 28 185 случаев;
Тернопольская область – 27 662 случая;
Харьковская область – 55 221 случай;
Херсонская область – 10 009 случаев;
Хмельницкая область – 29 419 случаев;
Черкасская область – 22 529 случаев;
Черновицкая область – 33 512 случаев;
Черниговская область – 18 113 случаев.
Напомним, что в официальной статистике отсутствуют данные относительно заражений коронавирусом среди населения временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.
Степанов подчеркнул, что за прошедшие сутки коронавирус обнаружили еще у 599 детей и 408 медработников. В больницы с таким диагнозом попал 1561 пациент.
Кроме этого, лаборатории осуществили 49 180 тестирований – 39 233 методом ПЦР и 9947 методом ИФА. Тогда как за все время пандемии в Украине – 4 502 482 ПЦР-тестирования.
Как сообщал OBOZREVATEL:
накануне министр здравоохранения Максим Степанов выразил убеждение, что в Украине удалось замедлить рост количества заражений коронавирусом.
Тем временем наихудшая ситуация с заболеваемостью COVID-19 обстоит на Сумщине. Следом в статистике идут Черкасская и Киевская области.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, мол, карантин выходного дня могут скорректировать и продлить, если окажется, что он был неэффективным. Доклад по итогам ограничительных мер в Верховной Раде заслушают на следующей неделе.
Со своей стороны нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий объяснил, на какой срок необходим локдаун в Украине.
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