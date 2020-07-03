Коронавирусом в Украине заразились больше 46 тысяч человек: статистика Минздрава на 3 июля

По состоянию на пятницу, 3 июля, коронавирус в Украине официально подтвержден у 46 763 пациентов. Из них у 876 болезнь была выявлена за последние сутки.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

При этом жертвами пандемии в стране стали 1212 (+27 за сутки) человек, а побороть недуг смогли 20 558 пациентов (+505). Об этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ситуация с коронавирусом на 3 июля. СНБО

Статистика заболеваемости в Украине. СНБО

Позже детальную статистику заболеваемости по регионах обнародовали и на официальной странице Минздрава в Facebook.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 1915 случаев;

Волынская область – 2571 случай;

Днепропетровская область – 1103 случая;

Донецкая область – 599 случаев;

Житомирская область – 1435 случаев;

Закарпатская область – 3126 случаев;

Запорожская область – 579 случаев;

Ивано-Франковская область – 2544 случая;

Кировоградская область – 653 случая;

г. Киев – 5347 случаев;

Киевская область – 2702 случая;

Львовская область – 5883 случая;

Луганская область – 84 случая;

Николаевская область – 450 случаев;

Одесская область – 1792 случая;

Полтавская область – 322 случая;

Ривненская область – 3950 случаев;

Сумская область – 304 случая;

Тернопольская область – 1990 случаев;

Харьковская область – 2255 случаев;

Херсонская область – 195 случаев;

Хмельницкая область – 822 случая;

Черновицкая область – 4935 случаев;

Черкасская область – 653 случая;

Черниговская область – 554 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 3 июля 2020 года в Центр поступило 1249 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 92 421 сообщения о подозрении на COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL: