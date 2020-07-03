Коронавирусом в Украине заразились больше 46 тысяч человек: статистика Минздрава на 3 июля
По состоянию на пятницу, 3 июля, коронавирус в Украине официально подтвержден у 46 763 пациентов. Из них у 876 болезнь была выявлена за последние сутки.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
При этом жертвами пандемии в стране стали 1212 (+27 за сутки) человек, а побороть недуг смогли 20 558 пациентов (+505). Об этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Позже детальную статистику заболеваемости по регионах обнародовали и на официальной странице Минздрава в Facebook.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 1915 случаев;
Волынская область – 2571 случай;
Днепропетровская область – 1103 случая;
Донецкая область – 599 случаев;
Житомирская область – 1435 случаев;
Закарпатская область – 3126 случаев;
Запорожская область – 579 случаев;
Ивано-Франковская область – 2544 случая;
Кировоградская область – 653 случая;
г. Киев – 5347 случаев;
Киевская область – 2702 случая;
Львовская область – 5883 случая;
Луганская область – 84 случая;
Николаевская область – 450 случаев;
Одесская область – 1792 случая;
Полтавская область – 322 случая;
Ривненская область – 3950 случаев;
Сумская область – 304 случая;
Тернопольская область – 1990 случаев;
Харьковская область – 2255 случаев;
Херсонская область – 195 случаев;
Хмельницкая область – 822 случая;
Черновицкая область – 4935 случаев;
Черкасская область – 653 случая;
Черниговская область – 554 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 3 июля 2020 года в Центр поступило 1249 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 92 421 сообщения о подозрении на COVID-19.
Как сообщал OBOZREVATEL:
2 июля в Украине было диагностировано 45 887 случаев коронавирусной инфекции. Суточный прирост заболеваемости составлял 889человек.
Уровень смертности тогда составлял 1185человек (+12 за сутки), а число выздоровевших достигло 20 053 (+505).
Напомним, в мире за прошедшие сутки обнаружили 208 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.