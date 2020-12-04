Коронавирусом в Украине заразились более 15 тысяч за сутки: статистика Минздрава на 4 декабря
По состоянию на утро пятницы, 4 декабря, в Украине официально подтвержден 787 891 случай коронавирусной инфекции. Из них 15 131– обнаружены за прошедшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли уже 13 195человек (+235 за сутки), а 397 809пациентов (+13 383 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1374), Днепропетровской (1258), Одесской (1211), Запорожской (1106) и Киевской (988) областях.
Проведено тестирований за сутки – 74880 (в частности методом ПЦР – 48 028, методом ИФА – 26 852).
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев – 76750 случаев;
Винницкая область – 18271 случай;
Волынская область – 25465 случаев;
Днепропетровская область – 42224 случаи;
Донецкая область – 24595 случаев;
Житомирская область – 31183 случая;
Закарпатская область – 24067 случаев;
Запорожская область – 34721 случай;
Ивано-Франковская область – 38588 случаев;
Киевская область – 41415 случаев;
Кировоградская область – 5888 случаев;
Луганская область – 6726 случаев;
Львовская область – 48819 случаев;
Николаевская область – 20358 случаев;
Одесская область – 49131 случай;
Полтавская область – 24532 случая;
Ривненская область – 32702 случая;
Сумская область – 32080 случаев;
Тернопольская область – 29007 случаев;
Харьковская область – 58030 случаев;
Херсонская область – 11398 случаев;
Хмельницкая область – 31412 случаев;
Черкасская область – 25492 случая;
Черновицкая область – 34710 случаев;
Черниговская область – 20327 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по мнению генетика, доктора медицинских наук Виктора Досенко, Украина тратит огромные деньги на бесполезное определение уровня антител к COVID-19 у людей методом ИФА (иммуноферментный анализ).