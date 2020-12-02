Коронавирусом в Украине заразились более 13 тысяч за сутки: статистика Минздрава на 2 декабря
По состоянию на утро среды, 2 декабря, в Украине официально подтверждены 758 264 случая коронавирусной инфекции. Из них 13 141– обнаружены за прошедшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли уже 12 717 человек (+169 за сутки), а 369 054пациента (+13 882 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Проведено тестирований за сутки – 67 626 (в частности методом ПЦР – 44 445, методом ИФА – 23 181).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1735), Одесской (1147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях.Количество заболеваний в регионах:
г. Киев – 74012 случаев;
Винницкая область – 17715 случаев;
Волынская область – 24791 случай;
Днепропетровская область – 40148 случаев;
Донецкая область – 23752 случая;
Житомирская область – 30233 случаи;
Закарпатская область – 23646 случаев;
Запорожская область – 32555 случаев;
Ивано-Франковская область – 37546 случаев;
Киевская область – 39503 случая;
Кировоградская область – 5506 случаев;
Луганская область – 6467 случаев;
Львовская область – 47477 случаев;
Николаевская область – 19448 случаев;
Одесская область – 46985 случаев;
Полтавская область – 23291 случай;
Ривненская область – 31798 случаев;
Сумская область – 30354 случая;
Тернопольская область – 28375 случаев;
Харьковская область – 56361 случай;
Херсонская область – 10659 случаев;
Хмельницкая область – 30228 случаев;
Черкасская область – 24046 случаев;
Черновицкая область – 34150 случаев;
Черниговская область – 19218 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что карантин выходного дня в Украине не дал существенного уменьшения количества больных COVID-19, поскольку далеко не все придерживались такого формата ограничений.