Коронавирусом в Украине заразились более 13 тысяч за сутки: статистика Минздрава на 2 декабря

По состоянию на утро среды, 2 декабря, в Украине официально подтверждены 758 264 случая коронавирусной инфекции. Из них 13 141– обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 12 717 человек (+169 за сутки), а 369 054пациента (+13 882 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Проведено тестирований за сутки – 67 626 (в частности методом ПЦР – 44 445, методом ИФА – 23 181).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1735), Одесской (1147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях.

г. Киев – 74012 случаев;

Винницкая область – 17715 случаев;

Волынская область – 24791 случай;

Днепропетровская область – 40148 случаев;

Донецкая область – 23752 случая;

Житомирская область – 30233 случаи;

Закарпатская область – 23646 случаев;

Запорожская область – 32555 случаев;

Ивано-Франковская область – 37546 случаев;

Киевская область – 39503 случая;

Кировоградская область – 5506 случаев;

Луганская область – 6467 случаев;

Львовская область – 47477 случаев;

Николаевская область – 19448 случаев;

Одесская область – 46985 случаев;

Полтавская область – 23291 случай;

Ривненская область – 31798 случаев;

Сумская область – 30354 случая;

Тернопольская область – 28375 случаев;

Харьковская область – 56361 случай;

Херсонская область – 10659 случаев;

Хмельницкая область – 30228 случаев;

Черкасская область – 24046 случаев;

Черновицкая область – 34150 случаев;

Черниговская область – 19218 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что карантин выходного дня в Украине не дал существенного уменьшения количества больных COVID-19, поскольку далеко не все придерживались такого формата ограничений.