Коронавирусом в Украине заразились 16 847 человек: статистика Минздрава на 14 мая

По состоянию на утро четверга, 14 мая, в Украине официально подтверждено 16 847 случаев коронавируса COVID-19. Из них 422 заражения были выявлены за последние сутки.

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Об этом сообщается на официальном сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины. Отмечается, что от эпидемии в стране уже скончались 456 человек (+17 за сутки). При этом выздоровели 4 143 человека (+477 за сутки).

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге отметил, что в стране впервые количество выздоровевших от коронавируса за сутки превысило число заболевших.

Коронавирус в Украине

Позже информацию подтвердили и на официальной странице Минздрава в Facebook. По данным ведомства, в настоящее время коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 654 случая;

Волынская область – 535 случаев;

Днепропетровская область – 781 случай;

Донецкая область – 117 случаев;

Житомирская область – 533 случая;

Закарпатская область – 791 случай;

Запорожская область – 347 случаев;

Ивано-Франковская область – 1166 случаев;

Кировоградская область – 432 случая;

г. Киев – 2012 случаев;

Киевская область – 1067 случаев;

Львовская область – 904 случая;

Луганская область – 42 случая;

Николаевская область – 228 случаев;

Одесская область – 693 случая;

Полтавская область – 257 случаев;

Ривненская область – 1062 случая;

Сумская область – 158 случаев;

Тернопольская область – 1033 случая;

Харьковская область – 713 случаев;

Херсонская область – 165 случаев;

Хмельницкая область – 209 случаев;

Черновицкая область – 2516 случаев;

Черкасская область – 348 случаев;

Черниговская область – 84 случая.

Коронавирус в Украине Центр общественного здоровья

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 14 мая в Центр поступило 1263 сообщения о подозрении на COVID-19, всего с начала 2020 года – 42590.

На брифинге министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал новые послабления карантина с 22 мая. Речь идет о проведении спортивных соревнований без зрителей, открытии гостиниц, проведении ВНО, а также запуске общественного транспорта и работе дошкольных заведений.

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