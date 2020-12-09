Коронавирусом в Украине заразились 12,5 тысяч за сутки: статистика Минздрава на 9 декабря

По состоянию на утро среды, 9 декабря, в Украине официально подтверждены 845 343 случая коронавирусной инфекции. Из них 12 585 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 14 204 человека (+276 за сутки), а 451 118 пациентов (+14 554 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.

Проведено тестирований за сутки – 58 271 (в частности методом ПЦР – 37 822, методом ИФА – 20 449).

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев – 84538 случаев;

Винницкая область – 18988 случаев;

Волынская область – 26832 случая;

Днепропетровская область – 46056 случаев;

Донецкая область – 27044 случая;

Житомирская область – 32498 случаев;

Закарпатская область – 25029 случаев;

Запорожская область – 38698 случаев;

Ивано-Франковская область – 39730 случаев;

Киевская область – 45497 случаев;

Кировоградская область – 6524 случая;

Луганская область – 7275 случаев;

Львовская область – 51375 случаев;

Николаевская область – 22127 случаев;

Одесская область – 54123 случая;

Полтавская область – 27222 случая;

Ривненская область – 34578 случаев;

Сумская область – 34226 случаев;

Тернопольская область – 30203 случая;

Харьковская область – 60273 случая;

Херсонская область – 12826 случаев;

Хмельницкая область – 32960 случаев;

Черкасская область – 28728 случаев;

Черновицкая область – 35826 случаев;

Черниговская область – 22167 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Минздраве рассказали, как считают COVID-статистику в Украине. Основаниями попадания пациента в статистику являются отдельные критерии амбулаторно-клинического лечения. Они также дают право прекратить самоизоляцию.