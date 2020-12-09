Коронавирусом в Украине заразились 12,5 тысяч за сутки: статистика Минздрава на 9 декабря
По состоянию на утро среды, 9 декабря, в Украине официально подтверждены 845 343 случая коронавирусной инфекции. Из них 12 585 – обнаружены за прошедшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли уже 14 204 человека (+276 за сутки), а 451 118 пациентов (+14 554 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.
Проведено тестирований за сутки – 58 271 (в частности методом ПЦР – 37 822, методом ИФА – 20 449).
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев – 84538 случаев;
Винницкая область – 18988 случаев;
Волынская область – 26832 случая;
Днепропетровская область – 46056 случаев;
Донецкая область – 27044 случая;
Житомирская область – 32498 случаев;
Закарпатская область – 25029 случаев;
Запорожская область – 38698 случаев;
Ивано-Франковская область – 39730 случаев;
Киевская область – 45497 случаев;
Кировоградская область – 6524 случая;
Луганская область – 7275 случаев;
Львовская область – 51375 случаев;
Николаевская область – 22127 случаев;
Одесская область – 54123 случая;
Полтавская область – 27222 случая;
Ривненская область – 34578 случаев;
Сумская область – 34226 случаев;
Тернопольская область – 30203 случая;
Харьковская область – 60273 случая;
Херсонская область – 12826 случаев;
Хмельницкая область – 32960 случаев;
Черкасская область – 28728 случаев;
Черновицкая область – 35826 случаев;
Черниговская область – 22167 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Новость дополняется...
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Минздраве рассказали, как считают COVID-статистику в Украине. Основаниями попадания пациента в статистику являются отдельные критерии амбулаторно-клинического лечения. Они также дают право прекратить самоизоляцию.