Коронавирусом в Украине заболело еще более 11 000 человек: статистика Минздрава на 25 декабря
По состоянию на утро 25 декабря в Украине зафиксировали 11 035 новых случаев заражения коронавирусом. При этом общее количество заболевших достигло показателя в 1 012 167 человек.
Число жертв пандемии возросло до 17 581 (+186), а выздоровели – 646 772 (+15 337). Об этом написал на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
Чиновник отметил, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев было зарегистрировано в Киеве (1038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев – 106 078 случаев;
Винницкая область – 21 698 случаев;
Волынская область – 32 149 случаев;
Днепропетровская область – 55 680 случаев;
Донецкая область – 34 225 случаев;
Житомирская область – 37 848 случаев;
Закарпатская область – 27 650 случаев;
Запорожская область – 50 805 случаев;
Ивано-Франковская область – 42 611 случаев;
Киевская область – 56 374 случая;
Кировоградская область – 8 149 случаев;
Луганская область – 9 725 случаев;
Львовская область – 58 875 случаев;
Николаевская область – 28 805 случаев;
Одесская область – 67 934 случая;
Полтавская область – 33 997 случаев;
Ривненская область – 39 979 случаев;
Сумская область – 39 490 случаев;
Тернопольская область – 33 175 случаев;
Харьковская область – 67 417 случаев;
Херсонская область – 16 679 случаев;
Хмельницкая область – 38 004 случая;
Черкасская область – 36 947 случаев;
Черновицкая область – 39 143 случая;
Черниговская область – 28 730 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
"Три простых правила противоэпидемической безопасности – соблюдение дистанции, ношение маски и гигиена рук – спасают жизни. Берегите себя и родных!" – обратился Степанов к украинцам.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее врач-вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко предположила, что в Украине коронавирусом уже успела переболеть третья часть населения, и сейчас страна выходит на "плато" заболеваемости.
О спаде заболеваемости заявил и главный врач Украинского центра контроля и мониторинга заболеваний Министерства здравоохранения Роман Родына. По его словам, в таких условиях решение о введении строгого карантина с 8 по 24 января может быть пересмотрено.
Однако Степанов заверил, что об этом не может быть и речи. По его словам, в конце января в Украине ожидается большая волна гриппа и ее нужно сбить.
В свою очередь, ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская говорила, что давно не доверяет официальной статистике заболеваемости коронавирусом, поскольку она "совершенно не соответствует реальности". Ведь сейчас ставить диагноз COVID-19 можно уже только по клинической картине, без тестов.