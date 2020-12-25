Коронавирусом в Украине заболело еще более 11 000 человек: статистика Минздрава на 25 декабря

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
15,0 т.
Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 25 декабря в Украине зафиксировали 11 035 новых случаев заражения коронавирусом. При этом общее количество заболевших достигло показателя в 1 012 167 человек.

Число жертв пандемии возросло до 17 581 (+186), а выздоровели646 772 (+15 337). Об этом написал на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник отметил, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев было зарегистрировано в Киеве (1038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.

Пандемия коронавируса в цифрах

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев – 106 078 случаев;

  • Винницкая область – 21 698 случаев;

  • Волынская область – 32 149 случаев;

  • Днепропетровская область – 55 680 случаев;

  • Донецкая область – 34 225 случаев;

  • Житомирская область – 37 848 случаев;

  • Закарпатская область – 27 650 случаев;

  • Запорожская область – 50 805 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 42 611 случаев;

  • Киевская область – 56 374 случая;

  • Кировоградская область – 8 149 случаев;

  • Луганская область – 9 725 случаев;

  • Львовская область – 58 875 случаев;

  • Николаевская область – 28 805 случаев;

  • Одесская область – 67 934 случая;

  • Полтавская область – 33 997 случаев;

  • Ривненская область – 39 979 случаев;

  • Сумская область – 39 490 случаев;

  • Тернопольская область – 33 175 случаев;

  • Харьковская область – 67 417 случаев;

  • Херсонская область – 16 679 случаев;

  • Хмельницкая область – 38 004 случая;

  • Черкасская область – 36 947 случаев;

  • Черновицкая область – 39 143 случая;

  • Черниговская область – 28 730 случаев.

Пандемия в Украине
Карта коронавируса в Украине
График заболеваемости коронавирусом

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

"Три простых правила противоэпидемической безопасности – соблюдение дистанции, ношение маски и гигиена рук – спасают жизни. Берегите себя и родных!" – обратился Степанов к украинцам.

Максим Степанов

Максим Степанов

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