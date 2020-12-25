Коронавирусом в Украине заболело еще более 11 000 человек: статистика Минздрава на 25 декабря

По состоянию на утро 25 декабря в Украине зафиксировали 11 035 новых случаев заражения коронавирусом. При этом общее количество заболевших достигло показателя в 1 012 167 человек.

Число жертв пандемии возросло до 17 581 (+186), а выздоровели – 646 772 (+15 337). Об этом написал на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник отметил, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев было зарегистрировано в Киеве (1038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев – 106 078 случаев;

Винницкая область – 21 698 случаев;

Волынская область – 32 149 случаев;

Днепропетровская область – 55 680 случаев;

Донецкая область – 34 225 случаев;

Житомирская область – 37 848 случаев;

Закарпатская область – 27 650 случаев;

Запорожская область – 50 805 случаев;

Ивано-Франковская область – 42 611 случаев;

Киевская область – 56 374 случая;

Кировоградская область – 8 149 случаев;

Луганская область – 9 725 случаев;

Львовская область – 58 875 случаев;

Николаевская область – 28 805 случаев;

Одесская область – 67 934 случая;

Полтавская область – 33 997 случаев;

Ривненская область – 39 979 случаев;

Сумская область – 39 490 случаев;

Тернопольская область – 33 175 случаев;

Харьковская область – 67 417 случаев;

Херсонская область – 16 679 случаев;

Хмельницкая область – 38 004 случая;

Черкасская область – 36 947 случаев;

Черновицкая область – 39 143 случая;

Черниговская область – 28 730 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

"Три простых правила противоэпидемической безопасности – соблюдение дистанции, ношение маски и гигиена рук – спасают жизни. Берегите себя и родных!" – обратился Степанов к украинцам.

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