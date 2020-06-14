Коронавирус снизил темп в Украине: статистика МОЗ на 14 июня

Виктория Довгань Общество 09:09, 14.06.2020 Обновлено: 09:18, 14.06.2020

По состоянию на воскресенье, 14 июня, в Украине официально подтверждено 31 154 случая коронавирусной болезни COVID-19. Из них – 648 за последние сутки.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Жертвами пандемии стали уже 889 (+9 за сутки) человек. Выздороветь удалось 14 082 (+106) пациентам. Об этом сообщается на сайте СНБО.

Ситуация с коронавирусом в Украине
Сайт СНБО
Ситуация с коронавирусом в Украине
Сайт СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 13 июня число случаев коронавируса в Украине составляло 30 506. Суточный прирост тогда установил антирекорд за все время пандемии в стране – 753 человека. От опасной болезни скончались 880 украинцев, выздоровели – 13 976 пациентов.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Как референдум может поставить крест на деоккупации Крыма и установить ползучую федерализацию в Украине. Интервью с Жебривским

В США ответили, сможет ли армия РФ захватить Украину

Похоже на политическую месть: бывший генсек НАТО прокомментировал "дело Порошенко"

На Донбассе убили украинского воина и ранили еще двоих: ВСУ отомстили оккупантам

"Путин-ху*ло" от болельщиков попало в эфир футбольного матча