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14 июня • обновлено в 09:22
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Коронавирус снизил темп в Украине: статистика МОЗ на 14 июня

  • Количество больных коронавирусом в Украине достигло 31 154 случаев

  • За сутки выявлено 648 заражений

  • Выздоровели от болезни уже 14082 пациента (+106 сутки)

  • Умерли во время пандемии 889 украинцев (+9 за сутки)

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По состоянию на воскресенье, 14 июня, в Украине официально подтверждено 31 154 случая коронавирусной болезни COVID-19. Из них – 648 за последние сутки.

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Жертвами пандемии стали уже 889 (+9 за сутки) человек. Выздороветь удалось 14 082 (+106) пациентам. Об этом сообщается на сайте СНБО.

Ситуация с коронавирусом в Украине

Ситуация с коронавирусом в Украине

Сайт СНБО

Ситуация с коронавирусом в Украине

Ситуация с коронавирусом в Украине

Сайт СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 13 июня число случаев коронавируса в Украине составляло 30 506. Суточный прирост тогда установил антирекорд за все время пандемии в стране – 753 человека. От опасной болезни скончались 880 украинцев, выздоровели – 13 976 пациентов.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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Общество

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  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 31 154.

    Вылечились: 14 082. Умерли: 889.

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