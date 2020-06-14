Коронавирус снизил темп в Украине: статистика МОЗ на 14 июня

Умерли во время пандемии 889 украинцев (+9 за сутки)

По состоянию на воскресенье, 14 июня, в Украине официально подтверждено 31 154 случая коронавирусной болезни COVID-19. Из них – 648 за последние сутки.

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Жертвами пандемии стали уже 889 (+9 за сутки) человек. Выздороветь удалось 14 082 (+106) пациентам. Об этом сообщается на сайте СНБО.

Ситуация с коронавирусом в Украине Сайт СНБО

Ситуация с коронавирусом в Украине Сайт СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 13 июня число случаев коронавируса в Украине составляло 30 506. Суточный прирост тогда установил антирекорд за все время пандемии в стране – 753 человека. От опасной болезни скончались 880 украинцев, выздоровели – 13 976 пациентов.

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