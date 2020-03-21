Коронавирусом в Украине заболели уже 47 человек – Минздрав

Состоянием на вечер 21 марта в Украине обнаружено 47 заболевших коронавирусом.

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Об этом сообщил Минздрав в субботней сводке, отметив, что трое инфицированных скончались, а один вылечился и был выписан из больницы.

"По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 18 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская (2), области и Киев (2)", – сказано в сообщении.

Также исследования проводят региональные лаборатории, которые обнаружили: Черновицкая область – 15, Днепропетровская – 2, Житомирская – 1, Львовская – 1, Киевская – 2, Тернопольская 1, Киев – 7 (из которых 6 за 21 марта).

Всего (по данным Минздрава на 21:00):

Черновицкая область – 25 заболевших;

Киев – 9;

Киевская область – 4;

Житомирская – 2;

Днепропетровская – 2;

Ивано-Франковская – 2;

Львовская – 1;

Тернопольская – 1;

Донецкая – 1.

Коронавирус распространяется в Украине

Как писал OBOZREVATEL, в Украине могут ввести чрезвычайное положение уже со следующей недели. Вскоре состоится заседание Совета национальной безопасности, на котором будут решать этот вопрос.

Режим чрезвычайного положения предусматривает более жесткие меры, чем чрезвычайная ситуация.

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