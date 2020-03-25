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25 марта • обновлено в 22:09
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Коронавирусом в Украине заболели уже 136 человек

15.1т
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Количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 136 человек.

Об этом вечером 25 марта сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин в эфире "Украинского радио", передает УП.

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По его словам, "на данный момент мы уже имеем информацию о 136 случаях, лабораторно подтвержденных".

Кузин отметил, что эти данные верифицируются. Каждый день в 10:00 ЦОС будет вместе с Кабмином и Минздравом обнародовать данные о заболеваемости COVID-19, для того чтобы их информация не расходилась и они озвучивали одну цифру, которая полностью верифицирована.

В Минздраве накануне официально (состоянием на 10:00 25 марта) назвали число в 113 инфицированных, опубликовав данные по областям:

  • Волынская область – 1 случай (выявлен за последние сутки);

  • Запорожская область – 2 случая (выявлены за последние сутки);

  • Днепропетровская область – 2 случая;

  • Донецкая область – 1 случай;

  • Житомирская область – 2 (1 летальный) случая;

  • Ивано-Франковская область – 5 (1 летальный) случаев;

  • Киев – 31 случай (из них 2 обнаружены в течение последних суток);

  • Киевская область – 22 случая (из них 7 в течение последних суток);

  • Львовская область – 2 случая;

  • Луганская область – 1 (выявлен за последние сутки);

  • Одесская область – 1 (выявлен за последние сутки);

  • Тернопольская область – 4 случая (2 из которых обнаружены за последние сутки), зафиксирована одна смерть от коронавируса;

  • Черновицкая область – 38 (1 летальный) случаев, из них 13 обнаружены в течение последних суток;

  • Черкасская область – 1 случай.

Иллюстрация

Иллюстрация

sud.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине продлили карантин на 30 дней из-за быстрого распространения коронавируса в стране. Предварительный срок его окончания – 24 апреля. Также по всей территории страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Не знаю как там с коронавирусом, но у чиновников поголовно точно истерия
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Каа с миром ваша кония имеет отношения?)))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шановни, шобэ нэ помэрэть ду р а к а ми, смотрим на Ютуб: Мы поехали в АШАН. "Немцы" в Краснодаре))) Видео 10
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