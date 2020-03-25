Количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 136 человек.

Об этом вечером 25 марта сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин в эфире "Украинского радио", передает УП.

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По его словам, "на данный момент мы уже имеем информацию о 136 случаях, лабораторно подтвержденных".

Кузин отметил, что эти данные верифицируются. Каждый день в 10:00 ЦОС будет вместе с Кабмином и Минздравом обнародовать данные о заболеваемости COVID-19, для того чтобы их информация не расходилась и они озвучивали одну цифру, которая полностью верифицирована.

В Минздраве накануне официально (состоянием на 10:00 25 марта) назвали число в 113 инфицированных, опубликовав данные по областям:

Волынская область – 1 случай (выявлен за последние сутки);

Запорожская область – 2 случая (выявлены за последние сутки);

Днепропетровская область – 2 случая;

Донецкая область – 1 случай;

Житомирская область – 2 (1 летальный) случая;

Ивано-Франковская область – 5 (1 летальный) случаев;

Киев – 31 случай (из них 2 обнаружены в течение последних суток);

Киевская область – 22 случая (из них 7 в течение последних суток);

Львовская область – 2 случая;

Луганская область – 1 (выявлен за последние сутки);

Одесская область – 1 (выявлен за последние сутки);

Тернопольская область – 4 случая (2 из которых обнаружены за последние сутки), зафиксирована одна смерть от коронавируса;

Черновицкая область – 38 (1 летальный) случаев, из них 13 обнаружены в течение последних суток;

Черкасская область – 1 случай.

Иллюстрация sud.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине продлили карантин на 30 дней из-за быстрого распространения коронавируса в стране. Предварительный срок его окончания – 24 апреля. Также по всей территории страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

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