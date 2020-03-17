Коронавирусом в Украине заболели трое детей: появилась информация об их состоянии

Трое детей из Черновицкой области, у которых обнаружили коронавирус, "чувствуют себя хорошо".

Об этом сообщила заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает "24 канал".

Она рассказала, что у инфицированных детей (10 лет, 1 год и 10 месяцев, 6 месяцев) легкое течение болезни.

"У родителей детей пока не обнаружили коронавируса. Дети чувствуют себя хорошо. Температуры и лихорадки нету, пневмонии также. Форма заболевания несложная", – рассказала она.

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Как писал OBOZREVATEL, состоянием на вечер 17 марта в Украине количество зараженных коронавирусом граждан увеличилось до 14 человек, двое из них – умерли.

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