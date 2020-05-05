Коронавирус в Украине замедлился: статистика Минздрава на 5 мая

По состоянию на утро вторника, 5 мая, в Украине подтверждены 12 697 случаев коронавирусной инфекции.

Свежую статистику озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

За сутки добавилось еще 366 новых случаев. За все время скончались 316 человек, а выздороветь удалось 1875.

Коронавирус в Украине замедлился: статистика Минздрава

За сутки осуществлено 5307 ПЦР-тестов на коронавирус.

На амбулаторном лечении 8935 пациентов, из них 724 ребенка и 2061 медработник. Всего нуждались в госпитализации 3762 человека, из них 157 детей и 418 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 167 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.

Пресс-служба Минздрава обнародовала и статистику по регионам.

Коронавирус обнаружен:

Винницкая обл. – 454 (216 выздоровели)

Волынская обл. – 343 (88 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 478 (70 выздоровели)

Донецкая обл. – 83 (13 выздоровели)

Житомирская обл. – 448 (31 выздоровел)

Закарпатская обл. – 546 (65 выздоровели)

Запорожская обл. – 287 (86 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 1015 (91 выздоровел)

Киев – 1583 (91 выздоровел)

Киевская обл. – 866 (85 выздоровели)

Кировоградская обл. – 401 (154 выздоровели)

Львовская обл. – 514 (106 выздоровели)

Луганская обл. – 38 (7 выздоровели)

Николаевская обл. – 163 (18 выздоровели)

Одесская обл. – 469 (18 выздоровели)

Полтавская обл. – 231 (36 выздоровели)

Ривненская обл. – 779 (91 выздоровел)

Сумская обл. – 112 (63 выздоровели)

Тернопольская обл. – 923 (172 выздоровели)

Харьковская обл. – 377 (36 выздоровели)

Херсонская обл. – 142 (57 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 119 (28 выздоровели)

Черкасская обл. – 314 (69 выздоровели)

Черновицкая обл. – 1948 (175 выздоровели)

Черниговская обл. – 64 (9 выздоровели).

Новость обновляется.

Как сообщал OBOZREVATEL, во всем мире от коронавируса скончались более четверти миллиона человек.