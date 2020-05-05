Коронавирусом в Украине заболели 12697 человек: статистика Минздрава на 5 мая

По состоянию на утро вторника, 5 мая, в Украине подтверждены 12 697 случаев коронавирусной инфекции.

Свежую статистику озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

За сутки добавилось еще 366 новых случаев. За все время скончались 316 человек, а выздороветь удалось 1875.

За сутки осуществлено 5307 ПЦР-тестов на коронавирус.

Новость обновляется.

Как сообщал OBOZREVATEL, во всем мире от коронавируса скончались более четверти миллиона человек.

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