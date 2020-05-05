Главная Новости
5 мая • обновлено в 09:21
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Коронавирусом в Украине заболели 12697 человек: статистика Минздрава на 5 мая

2.1т
Читать материал на украинском

По состоянию на утро вторника, 5 мая, в Украине подтверждены 12 697 случаев коронавирусной инфекции.

Свежую статистику озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

За сутки добавилось еще 366 новых случаев. За все время скончались 316 человек, а выздороветь удалось 1875.

Коронавирусом в Украине заболели 12697 человек: статистика Минздрава на 5 мая

За сутки осуществлено 5307 ПЦР-тестов на коронавирус.

Новость обновляется.

Коронавирусом в Украине заболели 12697 человек: статистика Минздрава на 5 мая
Коронавирусом в Украине заболели 12697 человек: статистика Минздрава на 5 мая
Коронавирусом в Украине заболели 12697 человек: статистика Минздрава на 5 мая
Коронавирусом в Украине заболели 12697 человек: статистика Минздрава на 5 мая
Коронавирусом в Украине заболели 12697 человек: статистика Минздрава на 5 мая
Коронавирусом в Украине заболели 12697 человек: статистика Минздрава на 5 мая

Как сообщал OBOZREVATEL, во всем мире от коронавируса скончались более четверти миллиона человек.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 12697.

    Вылечились: 1875. Умерли: 316.

  • В мире заболели уже более 3,6 миллиона человек, погибли – 252 тысячи.

  • В Украине продлили карантин до 22 мая, однако послабления начнутся с 11 мая.

  • В США объявили о начале массового лечения COVID-19 ремдесивиром.

  • Британия обвинила Россию в попытках украсть информацию о вакцине от COVID-19.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги