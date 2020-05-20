Коронавирусом в Украине заболели больше 19 тысяч человек: статистика Минздрава на 20 мая

С начала пандемии в стране зафиксировано 564 летальных случая

Коронавирусом в Украине заболели 19 230 человек (+354 за сутки)

По состояню на утро среды, 20 мая, в Украине официально подтверждено 19 230 случаев коронавируса COVID-19. Из них 354 факта заражения были обнаружены за прошедшие сутки.

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Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге. С момента начала эпидемии в стране от болезни уже умерли 564 человека (+16 за сутки). В то же время выздоровели – 5 955 (+ 323 за сутки).

Коронавирус в Украине СНБО

Коронавирус в Украине СНБО

Позже уточненные данные по заболеваемости обнародовали на официальной странице Минздрава в Facebook. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 766 случаев;

Волынская область – 676 случаев;

Днепропетровская область – 849 случаев;

Донецкая область – 133 случая;

Житомирская область – 583 случая;

Закарпатская область – 922 случая;

Запорожская область – 385 случаев;

Ивано-Франковская область – 1246 случаев;

Кировоградская область – 450 случаев;

г. Киев – 2410 случаев;

Киевская область – 1261 случай;

Львовская область – 1136 случаев;

Луганская область – 42 случая;

Николаевская область – 264 случая;

Одесская область – 792 случая;

Полтавская область – 265 случаев;

Ривненская область – 1217 случаев;

Сумская область – 164 случая;

Тернопольская область – 1089 случаев;

Харьковская область – 836 случаев;

Херсонская область – 172 случая;

Хмельницкая область – 280 случаев;

Черновицкая область – 2796 случаев;

Черкасская область – 381 случай;

Черниговская область – 115 случаев.

Коронавирус в Украине Центр общественного здоровья

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 20 мая 2020 в Центр поступило 1154 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 48328 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состояню на 19 мая в Украине было официально подтверждено 18 876 случаевкоронавируса COVID-19, из которых 548 – летальные и 5 632 пациента выздоровели.

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