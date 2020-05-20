Коронавирусом в Украине заболели больше 19 тысяч человек: статистика Минздрава на 20 мая

По состояню на утро среды, 20 мая, в Украине официально подтверждено 19 230 случаев коронавируса COVID-19. Из них 354 факта заражения были обнаружены за прошедшие сутки.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге. С момента начала эпидемии в стране от болезни уже умерли 564 человека (+16 за сутки). В то же время выздоровели – 5 955 (+ 323 за сутки).
Коронавирус в Украине
СНБО
Коронавирус в Украине
СНБО
Позже уточненные данные по заболеваемости обнародовали на официальной странице Минздрава в Facebook. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 766 случаев;
Волынская область – 676 случаев;
Днепропетровская область – 849 случаев;
Донецкая область – 133 случая;
Житомирская область – 583 случая;
Закарпатская область – 922 случая;
Запорожская область – 385 случаев;
Ивано-Франковская область – 1246 случаев;
Кировоградская область – 450 случаев;
г. Киев – 2410 случаев;
Киевская область – 1261 случай;
Львовская область – 1136 случаев;
Луганская область – 42 случая;
Николаевская область – 264 случая;
Одесская область – 792 случая;
Полтавская область – 265 случаев;
Ривненская область – 1217 случаев;
Сумская область – 164 случая;
Тернопольская область – 1089 случаев;
Харьковская область – 836 случаев;
Херсонская область – 172 случая;
Хмельницкая область – 280 случаев;
Черновицкая область – 2796 случаев;
Черкасская область – 381 случай;
Черниговская область – 115 случаев.
Коронавирус в Украине
Центр общественного здоровья
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 20 мая 2020 в Центр поступило 1154 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 48328 сообщений о подозрении на COVID-19.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состояню на 19 мая в Украине было официально подтверждено 18 876 случаевкоронавируса COVID-19, из которых 548 – летальные и 5 632 пациента выздоровели.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.