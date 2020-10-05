Коронавирусом в Украине заболели 3 774 человека за сутки: статистика Минздрава на 5 октября

По состоянию на утро понедельника, 5 октября, в Украине официально подтверждены 230 236 случая коронавирусной инфекции. Из них 3 774 обнаружены за прошедшие сутки.

При этом от COVID-19 в стране умерли уже 4 430 человек (+33 за сутки), а 101 252 пациентов (+1 145 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Позже информацию на брифинге подтвердил и министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ситуация с коронавирусом в Украине. Пресс-служба СНБО

Статистика COVID-19 по регионах. Пресс-служба СНБО

По его словам, больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в Харьковской области – 446 (в тому числі у Харкові – 285), городе Киеве – 286, Сумской – 282 (в самих Сумах – 178), Донецкой – 226 и Днепропетровской области – 206.

Данные о заболеваемости в областях Украины. Пресс-служба СНБО

В целом ситуация в регионах Украины с коронавирусом, по данным Минздрава, выглядит так:

Винницкая область – 6822 случая;

Волынская область – 8734 случая;

Днепропетровская область – 7137 случаев;

Донецкая область – 4413 случаев;

Житомирская область – 6934 случая;

Закарпатская область – 10219 случаев;

Запорожская область – 4630 случаев;

Ивано-Франковская область – 14345 случаев;

Кировоградская область – 1184 случая;

м. Киев – 24736 случаев;

Киевская область – 9918 случаев;

Львовская область – 21294 случаи;

Луганская область – 1294 случая;

Николаевская область – 3819 случаев;

Одесская область – 14729 случаев;

Полтавская область – 2965 случаев;

Ривненская область – 13248 случаев;

Сумская область – 5453 случая;

Тернопольская область – 14421 случай;

Харьковская область – 20964 случаи;

Херсонская область – 1496 случаев;

Хмельницкая область – 6968 случаев;

Черновицкая область – 15286 случаев;

Черкасская область – 4550 случаев;

Черниговская область – 4677 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Динамика распространения коронавируса в Украине. Пресс-служба СНБО

Срез ситуации с COVID-19 по половому и возрастному признаку пациентов. Пресс-служба СНБО

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 5 октября в Центр поступило 3604 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрированы 297 096 сообщений о подозрении на COVID-19.

Глава Минздрава во время брифинга отметил, что Харьковская область снова оказалась в лидерах по количеству выявленных случаев коронавируса: 285 из 446 новых больных – это жители Харькова. Регион заметно выделяется на фоне других в Украине по ежедневному приростому инфицированных.

Также Степанов раскритиковал массовый концерт Оли Поляковой в Харькове и дал прогноз на 5 тысяч больных СOVID-19 за сутки в Украине.

Кроме того, министр озвучил пошаговый алгоритм действий в случае выявления симптомов коронавируса.

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