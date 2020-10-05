Коронавирусом в Украине заболели 3 774 человека за сутки: статистика Минздрава на 5 октября
По состоянию на утро понедельника, 5 октября, в Украине официально подтверждены 230 236 случая коронавирусной инфекции. Из них 3 774 обнаружены за прошедшие сутки.
При этом от COVID-19 в стране умерли уже 4 430 человек (+33 за сутки), а 101 252 пациентов (+1 145 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Позже информацию на брифинге подтвердил и министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
По его словам, больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в Харьковской области – 446 (в тому числі у Харкові – 285), городе Киеве – 286, Сумской – 282 (в самих Сумах – 178), Донецкой – 226 и Днепропетровской области – 206.
В целом ситуация в регионах Украины с коронавирусом, по данным Минздрава, выглядит так:
Винницкая область – 6822 случая;
Волынская область – 8734 случая;
Днепропетровская область – 7137 случаев;
Донецкая область – 4413 случаев;
Житомирская область – 6934 случая;
Закарпатская область – 10219 случаев;
Запорожская область – 4630 случаев;
Ивано-Франковская область – 14345 случаев;
Кировоградская область – 1184 случая;
м. Киев – 24736 случаев;
Киевская область – 9918 случаев;
Львовская область – 21294 случаи;
Луганская область – 1294 случая;
Николаевская область – 3819 случаев;
Одесская область – 14729 случаев;
Полтавская область – 2965 случаев;
Ривненская область – 13248 случаев;
Сумская область – 5453 случая;
Тернопольская область – 14421 случай;
Харьковская область – 20964 случаи;
Херсонская область – 1496 случаев;
Хмельницкая область – 6968 случаев;
Черновицкая область – 15286 случаев;
Черкасская область – 4550 случаев;
Черниговская область – 4677 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 5 октября в Центр поступило 3604 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрированы 297 096 сообщений о подозрении на COVID-19.
Глава Минздрава во время брифинга отметил, что Харьковская область снова оказалась в лидерах по количеству выявленных случаев коронавируса: 285 из 446 новых больных – это жители Харькова. Регион заметно выделяется на фоне других в Украине по ежедневному приростому инфицированных.
Также Степанов раскритиковал массовый концерт Оли Поляковой в Харькове и дал прогноз на 5 тысяч больных СOVID-19 за сутки в Украине.
Кроме того, министр озвучил пошаговый алгоритм действий в случае выявления симптомов коронавируса.
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 октября количество больных коронавирусом в Украине составляло 226 462 пациентов. Суточный прирост заболеваемости был на уровне 4 140 случаев.
Показатель смертности составлял 4 397 летальных исходов (+44 за сутки), а выздоровления – 100 107 пациентов (+1370 за сутки).
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина пока не пойдет путем Израиля и не будет вводить повторно полный локдаун из-за пандемии коронавируса COVID-19.
В свою очередь врач-инфекционист Ольга Голубовская отметила, что в Украине из-за сильной бюрократии произошел коллапс медицины и начало расти число больных коронавирусом (COVID-19).