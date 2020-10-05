Коронавирусом в Украине заболел 3 771 человек за сутки: статистика Минздрава на 5 октября

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
6,9 т.
Коронавирус в Украине продолжил распространяться

По состоянию на утро понедельника, 5 октября, в Украине официально подтверждены 230 233 случая коронавирусной инфекции. Из них 3 771 обнаружены за прошедшие сутки.

При этом от COVID-19 в стране умерли уже 4 430 человек (+33 за сутки), а 101 252 пациентов (+1 145 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 4 октября количество больных коронавирусом в Украине составляло 226 462 пациентов. Суточный прирост заболеваемости был на уровне 4 140 случаев.

  • Показатель смертности составлял 4 397 летальных исходов (+44 за сутки), а выздоровления – 100 107 пациентов (+1370 за сутки).

  • Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина пока не пойдет путем Израиля и не будет вводить повторно полный локдаун из-за пандемии коронавируса COVID-19.

  • В свою очередь врач-инфекционист Ольга Голубовская отметила, что в Украине из-за сильной бюрократии произошел коллапс медицины и начало расти число больных коронавирусом (COVID-19).

УкраинаКарантин в УкраинеКоронавирусСНБОМинистерство здравоохранения