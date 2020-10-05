Коронавирусом в Украине заболел 3 771 человек за сутки: статистика Минздрава на 5 октября

По состоянию на утро понедельника, 5 октября, в Украине официально подтверждены 230 233 случая коронавирусной инфекции. Из них 3 771 обнаружены за прошедшие сутки.

При этом от COVID-19 в стране умерли уже 4 430 человек (+33 за сутки), а 101 252 пациентов (+1 145 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

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