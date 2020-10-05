Коронавирусом в Украине заболел 3 771 человек за сутки: статистика Минздрава на 5 октября
По состоянию на утро понедельника, 5 октября, в Украине официально подтверждены 230 233 случая коронавирусной инфекции. Из них 3 771 обнаружены за прошедшие сутки.
При этом от COVID-19 в стране умерли уже 4 430 человек (+33 за сутки), а 101 252 пациентов (+1 145 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 октября количество больных коронавирусом в Украине составляло 226 462 пациентов. Суточный прирост заболеваемости был на уровне 4 140 случаев.
Показатель смертности составлял 4 397 летальных исходов (+44 за сутки), а выздоровления – 100 107 пациентов (+1370 за сутки).
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина пока не пойдет путем Израиля и не будет вводить повторно полный локдаун из-за пандемии коронавируса COVID-19.
В свою очередь врач-инфекционист Ольга Голубовская отметила, что в Украине из-за сильной бюрократии произошел коллапс медицины и начало расти число больных коронавирусом (COVID-19).