В Украине коронавирусом заболеют 45 тысяч и 3 тысячи умрут – исследование

По прогнозу украинских ученых из Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию эпидемия коронавируса продлится в Украине до конца апреля, заболеет 45 тысяч граждан и 3 тысячи умрет.

Такой сценарий просчитали с помощью компьютерной программы. Об этом идет речь в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В прогнозе допустили погрешность, так как развитие будет зависеть от поведения людей и соблюдения изоляции.

"По одному из вариантов, вероятность которого достигает 60 процентов, на 22-23 апреля в Украине будет 44-45 тысяч больных. Ориентировочно три тысячи человек умрет. После этого интенсивность эпидемии пойдет на спад", – поделились ученые.

Ученые сказали, когда будет пик коронавируса в Украине РБК-Украина

Ранее ученые рассчитали, что по состоянию на 8 апреля будет 206 новых больных – данные совпали, именно такую ​​цифру обнародовал Минздрав.

Исследование было сложным и базировалось на истории поведения вируса в Италии и Испании по методу сходства, но с поправками на украинскую действительность. Учитывалась, в частности, разница в продолжительности жизни. Как будет развиваться ситуация в мае – ученые смогут сказать позже.

"23-24 апреля у нас скорость роста будет постоянной и не будет увеличиваться... Придем на линейную, или даже немножко будем закругляться. Все зависит от многих факторов, могут быть форс-мажоры, Пасха, это учесть достаточно сложно в модели, люди могут пойти на эти меропритяия и распространить вирус, и могут не пойти", – пояснил один из исследователей Иван Пышнограев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заведующая кафедры инфекционных болезней университета Богомольца Ольга Голубовская заявила, что коронавирусом могут заразиться 30 млн украинцев.

Мы заботимся о вашем здоровье, оставайтесь дома и все необходимое заказывайте он-лайн с дополнительными скидками на нашем разделе Промокоды.