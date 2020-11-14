Коронавирусом в Украине впервые заразились более 12 тысяч человек за сутки: статистика Минздрава на 14 ноября

По состоянию на утро субботы, 14 ноября, в Украине официально подтверждены 525 176 случаев коронавирусной инфекции. Из них 12 524 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом с начала эпидемии.

От COVID-19 в стране умерли уже 9 508 человек (+191 за сутки), а 238 811пациентов (+4 962 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине 14 ноября начал действовать карантин выходного дня. Согласно решению правительства, он будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в ближайшие три недели – до 30 ноября.