Коронавирусом в Украине могут быть заражены сотни тысяч человек, – эпидемиолог

Коронавирусом в Украине могут быть заражены 400 тысяч.

Реальное количество больных коронавирусом в мире может составлять не 9, а 18 миллионов человек, в Украине – не 40, а 400 тысяч.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказала врач-эпидемиолог Людмила Мухарская. "9 миллионов – те люди, которые лабораторно подтверждены. Это не значит, что столько переболело. Я думаю, что на два эту цифру можно умножить", – заявила она.

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В то же время, по мнению эпидемиолога, количество зарегистрированных случаев COVID-19 в Украине следует умножать на 10. Таким образом, в стране могут быть заражены порядка 400 тысяч человек.

Медик пояснила, что это связано с тем, что около 80% зараженных коронавирусом переносят его в легкой форме или без симптомов. "Например, человек потерял возможность чувствовать вкус. Без температуры, без кашля", – рассказала она.

Как писал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения опровергла свое заявление о том, что передача коронавируса от человека без симптомов к здоровому человеку происходит очень редко.