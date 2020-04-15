Коронавирусом в роддоме на Ивано-Франковщине заболели 14 медиков

Юрий Сергиенко Общество 19:35, 15.04.2020 Обновлено: 19:38, 15.04.2020

В роддоме города Калуш Ивано-Франковской области произошла вспышка коронавируса COVID-19.

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Всего заболели 14 медицинских работников, сообщили на брифинге в Ивано-Франковской ОГА.

Отмечается, что инфекцию подхватили 10 медсестер, анестезиолог и трое акушеров-гинекологов.

После обнаружения вспышки COVID-19 роддом закрыли на карантин, пока ситуация не стабилизируется.

Беременных и пациентов из медучреждения переведут в Ивано-Франковский областной перинатальный центр.

В ОГА уточнили, что больные с подозрением или подтвержденным коронавирусом будут находиться отдельно от здоровых.

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