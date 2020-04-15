Главная Новости
15 апреля • обновлено в 19:51
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Коронавирусом в роддоме на Ивано-Франковщине заболели 14 медиков

1.3т
Читать материал на украинском

В роддоме города Калуш Ивано-Франковской области произошла вспышка коронавируса COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Всего заболели 14 медицинских работников, сообщили на брифинге в Ивано-Франковской ОГА.

Вспышка коронавируса в роддоме на Ивано-Франковщине: заболели 14 медиков

Отмечается, что инфекцию подхватили 10 медсестер, анестезиолог и трое акушеров-гинекологов.

После обнаружения вспышки COVID-19 роддом закрыли на карантин, пока ситуация не стабилизируется.

Беременных и пациентов из медучреждения переведут в Ивано-Франковский областной перинатальный центр.

В ОГА уточнили, что больные с подозрением или подтвержденным коронавирусом будут находиться отдельно от здоровых.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
15
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 3764.

    Вылечились: 143. Умерли: 108.

  • В мире заболели 2 миллиона человек, погибли – более 119 тысяч.

  • ВОЗ заявила, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут.

  • Назван малоизвестный признак коронавируса, который легко заметить самому.

  • Украинские медики создали собственные тест-системы для определения антител к COVID-19.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги