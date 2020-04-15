Вспышка коронавируса в роддоме на Ивано-Франковщине: заболели 14 медиков

В роддоме города Калуш Ивано-Франковской области произошла вспышка коронавируса COVID-19.
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Всего заболели 14 медицинских работников, сообщили на брифинге в Ивано-Франковской ОГА.
Отмечается, что инфекцию подхватили 10 медсестер, анестезиолог и трое акушеров-гинекологов.
После обнаружения вспышки COVID-19 роддом закрыли на карантин, пока ситуация не стабилизируется.
Беременных и пациентов из медучреждения переведут в Ивано-Франковский областной перинатальный центр.
В ОГА уточнили, что больные с подозрением или подтвержденным коронавирусом будут находиться отдельно от здоровых.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Винницкой области по состоянию на 12 апреля коронавирусом заразились 26 медицинских работников.
В Одесской области 8 апреля COVID-19 зафиксирован у трех медиков.
Также 7 апреля коронавирус подхватили несколько медиков в Ровенской области.
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